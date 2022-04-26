俄烏戰爭爆發逾2個月，台灣媒體陸續派出幾組採訪團隊，深入波蘭訪問逃出來的烏克蘭人民。電視台特派女記者劉亭廷25日上「宅神」朱學恒臉書直播，談俄烏戰事採訪甘苦，朱問她怎會想去訪問俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基的「扮演者」，她表示是透過友人「金正恩的模仿者」牽線，澤倫斯基扮演者透露，俄軍處心積慮想抓他回莫斯科拍心戰喊話影片，他是冒著生命危險受訪。

政治評論員 宅神朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒 YT頻道)

劉亭廷表示，她當時去到波蘭熱舒夫機場，親眼目睹10多台愛國者二、三增程型防空飛彈系統，部署在機場周邊戰術位置，該機場是北約和美國給烏克蘭軍援物資的降落機場，呈現戰鬥狀態，這些發射車就擺在空曠地帶，緊鄰運輸公路路線，她拍攝照片時基於安全考量，是有保持安全距離的。

宅神問，台灣民眾現在要如何去波蘭，劉亭廷說，必須要打滿3劑歐盟認證的疫苗，高端不行，出發前還要PCR篩檢，並準備一本「國際版小黃本」，由醫師蓋章，以利在歐洲各國轉機時備查。抵達波蘭時，也的確有當地海關人員，逐個查驗PCR陰性證明和疫苗護照。

她進入波蘭後，就前往波蘭市中心的中央火車站，拍攝、採訪從烏克蘭逃出的難民，還有當地人對戰爭的看法。在外派期間，也做了一些俄烏戰爭對歐盟的影響，以及俄軍戰術機動上的追蹤報導。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

宅神追問，德國在這次俄烏戰爭中，究竟是扮演哪一種角色？德國人民是否很願意去幫助烏克蘭人民？劉亭廷直言，德國當地人很希望政府能制裁俄羅斯，但德國政府對制裁態度卻很保守。

最後，宅神問了劉亭廷一件很有趣的事，就是她去訪問了普丁和澤倫斯基的扮演者，為何會有這樣的構想？劉亭廷說，澤倫斯基的扮演者其實來頭也不小，就是正版澤倫斯基還沒當總統前，還在當演員時的「真實替身」，該名扮演者也不是烏克蘭人，很可能是哈薩克斯坦人。普丁的扮演者則是波蘭人。

澤倫斯基的扮演者向劉亭廷透露，莫斯科方面曾經派人跟他祕密接觸，要花重金聘請他去莫斯科拍心戰喊話片，但是後來被他拒絕，因為他認知到這樣做是不對的，不想捲入兩國之間的爭端，但又擔心俄軍會對他下手報復，所以糾結了一段時間後，就在其他澤倫斯基的分身演員幫助下，從烏克蘭逃了出來。

劉亭廷說，要訪問澤倫斯基的扮演者其實非常不容易，他對外界的戒心非常強，因為俄國方面一直想抓他回莫斯科，雖然他會講俄文，但他並不想被人知道他真實的行蹤，就算人在波蘭也一樣，原因就是生命受到威脅，這可能是台灣民眾很難想像的事情。