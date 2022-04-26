資深媒體人周玉蔻因新北聯合醫院PCR採檢陽性確診被隔離，但24日接受萬芳醫院PCR採檢卻是陰性，多次自行快篩也皆為陰性，怒槓新北市防疫中心無能。萬芳醫院精神科醫師潘建志分析，是病毒量隨時間下降，才導致兩次採檢結果不同。

潘建志在臉書發文解釋，周玉蔻第一次PCR陽性CT值29.3，當時做抗原快篩，做幾次都會是陰性，「因為快篩要陽性，PCR CT值不能超過27」，之後病毒量減少，CT值超過30，連PCR都驗不到了，所以第2次PCR陰性。

潘建志進一步說明，很多人確診後都會遇到這種現象，並非第一次PCR驗錯，COCO姐誤會了，請不要錯怪醫療人員。如果真的不相信，解隔後再驗血清N蛋白抗體就能確定。

周玉蔻日前接受新北聯合醫院PCR採檢陽性確診，25日臉書發文指出，經台北市萬芳醫院家醫科主任到府PCR採檢陰性，自行快篩也都是陰性，認為是檢體遭汙染、自己沒有確診，怒批新北市防疫無能。