即將全數除役的美國海軍巡洋艦因為台灣問題以致懸而未決

美國海軍在2023財年預算案中終於提出了構想已久的大膽計劃：將全部提康德羅加（Ticonderoga）級巡洋艦除役，按此計劃到2027年全部22艘都將除役。如果這個爭論多年的計劃終於獲得國會通過，是否意味著美國戰略思維已有重大改變？畢竟在此之前，巡洋艦全數除役案未能獲准的主要原因是「台灣問題」，因為美國許多國會議員相信前美軍印太司令戴維森（Phil Davidson）的判斷：中共可能在2030年前對台動武，屆時美軍會需要巡洋艦來應對台海戰爭。

按照美國海軍提出的2023財年預算草案，為了節約資金建造新的艦艇，海軍將在2年內將10艘提康德羅加級巡洋艦除役，並在2027年讓所有巡洋艦全部除役，這將是美軍100多年來首次完全沒有巡洋艦服役。

花費達2億美元的維克斯堡號巡洋艦延壽計劃，在乾船塢裡待了447天才回到海上。在完成延壽計劃後，美軍希望它能服役到2030年代。（圖／推特@TheSubHunter1）

許多美國國會議員與反對此一計劃的專家指出，美國海軍瘋了嗎？當中共巡洋艦等級的055型導彈驅逐艦接連下水之際，美國海軍還要把僅有的巡洋艦除役，那未來在台海發生戰爭時，美國海軍要拿什麼介入或嚇阻中共武力犯台？

維克斯堡號進入BAE造船廠的乾船塢準備進行延壽計劃，大約要花上1年多的時間與數億美元。（圖／USNAVY）

美國國會這麼想並非沒有依據，美國《海軍學院新聞網》（USNI）指出，美國國會議員堅決反對退役巡洋艦其中一個理由是「中國威脅」。維吉尼亞州的民主黨眾議員愛倫．路莉亞（Elaine Luria）與許多國會議員引用前美軍印太司令部司令戴維森的警告：中國可能在2030年前對臺灣動武，屆時美國可能需要足夠的海軍介入。

美國2023財年國防預算計劃還沒有通過，可以預見未來將與前幾年一樣經過一番激烈的爭吵，外界應該注意的是，這個巡洋艦全數除役的案子可以從不同角度觀察到美國在台海問題上態度的轉變。如果美國國會通過這個預算案，那會有幾種可能：1.美國國會不再認為中共會在2030年前武力侵台；2.即便2030年前中共武力侵台，美國已確定不會介入；3.美國國會仍認為2030年前中共可能對台動武，屆時美國如果決定介入，也不會需要巡洋艦；4.美軍提出其他作戰平台方案來替代提康德羅加級巡洋艦。

被美軍視為巡洋艦等級的055艦目前已有6艘服役，另外還有2艘將在今年內入列，而下一個批次的造艦可能從明年開始啟動。美軍卻在此時準備讓大量的巡洋艦除役。圖為4艘055級 艦參與中俄海上演習。（圖／新華社）

提康德羅加級巡洋艦的除役之所以成為棘手的問題，當然與中共海軍的快速發展有關，尤其最近又有數艘新服役的055級導彈驅逐艦亮相，甚至公開試射了令美軍忌憚的高超音速反艦導彈。這型被美軍視為巡洋艦等級的055艦目前已有6艘服役，另外還有2艘將在今年內入列，而下一個批次的造艦可能從明年開始啟動，用同樣的造艦速度在2030年前再增加一倍的055艦數量。到時就算美軍真想介入台海戰爭，是會「勉為其難」？還是會「力不從心」？

這種狀況對美國國會議員來說是極為尷尬的，何況美國還有因疫情而重創的經濟與財政問題需要休養生息，美軍是否能再養得起這批老舊戰艦，並因此拖延新戰艦的建造，當然是一個令美國左右兩難的困境。而且，提康德羅加級巡洋艦總共建造27艘，已有5艘除役，現役22艘，全部退役以後，美國海軍的艦艇總數與 噸位規模會進一步下降。在應對「中國威脅」的戰略上，美國從最早的500艦先退到355艦，去年下半年以來甚至連355艦都不再提起，換上一些摻水的替代方案，例如加入小型的偵察用或具備有限作戰能力的無人艦艇來充數量。如此一來，中共海軍的快速成長肯定讓美國倍感威脅。

美軍希望在新的巡洋艦完成前，由新建造的伯克級Flight-III型導彈驅逐艦暫時接替巡洋艦的功能，但是美國國會認為它根本補不了 提康德羅加級的缺口。圖為首艘Flight-III於去年底服役。（圖／美國海軍）

以目前正在進行延壽計劃的維克斯堡號（USS Vicksburg, CG-69）巡洋艦為例，美軍要花費2億美元讓這艘已服役達30年的戰艦再延用到2030年代。但是這個計劃可能被迫放棄，美海軍認為，過去5艘進行延壽巡洋艦的實際運用狀況不佳，只有一艘能擔負指揮的任務，而且延壽計劃經常大幅超出預算。這些年來美海軍提出各種退役、封存與改造方案，但都遭到國會否決。目前美軍在巡洋艦除役計劃中，準備以伯克-III型導彈驅逐艦來替代巡洋艦，但是很多國會議員認為，這款新型驅逐艦的入列根本無法彌補巡洋艦的缺口。

要解決因為中共海軍快速發展所帶來的困境，美軍必須加快自身發展速度，拿中共武力犯台當作國會與美國政府間角力的藉口，只是再次把台灣拿來做內政角力的把戲而已。圖為服役已達30年的老舊巡洋艦。（圖／美國海軍學院）

至於最後美國要如何解決因為中共海軍快速發展所帶來的困境，答案其實很簡單：加快自身發展速度。畢竟現在因為2030年可能發生台海危機而不發展新一代巡洋艦，一旦到2030年危機沒發生，巡洋艦更加老舊，那還要不要換代？中共如果真打算武統台灣，2030年前未發生戰爭，難道2030年之後就不會發生？所以從邏輯上看，拿著老舊戰艦防範未來不知何時發生的戰事是完全不合理的策略，美國國會阻擋海軍的除役計劃其實理由很簡單，就是要逼迫海軍提出新艦服役前的替代計劃。巡洋艦換代不論何時開始，都必須要進行，防範台海戰爭只是個藉口，就像其他的涉台問題一樣，是美國國會與聯邦政府之間討價還價的工具罷了。