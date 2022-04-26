美國食品暨藥物管理局（FDA）今天首次正式批准，吉立亞醫藥公司（Gilead）生產的COVID－19（2019冠狀病毒疾病）治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）可用於出生28天以上的幼童。

食品暨藥物管理局數月之前已將瑞德西韋的緊急使用授權擴大，涵蓋體重至少3.5公斤的12歲以下兒童，今天正式批准瑞德西韋可用作12歲以下兒童的COVID－19治療藥物。

未來這種藥物可供已住院以及很可能惡化為重症的輕症和中度症狀病童服用。（譯者：張佑之）1110426