美股今天震盪收高，推特在接受科技大亨馬斯克收購後，股價勁揚。本週上市公司財報將紛紛出爐。
道瓊工業指數大漲238.06點或0.70%，以34049.46點作收。
標準普爾指數溫和上揚24.34點或0.57%，收在4296.12點。
科技股那斯達克指數勁揚165.56點或1.29%，收13004.85點。
費城半導體指數漲52.56點或1.76%，收3042.39點。
推特接受馬斯克（Elon Musk）收購的消息傳出後，股價收盤漲升5.7%。（譯者：張佑之）1110426
美股今天震盪收高，推特在接受科技大亨馬斯克收購後，股價勁揚。本週上市公司財報將紛紛出爐。
道瓊工業指數大漲238.06點或0.70%，以34049.46點作收。
標準普爾指數溫和上揚24.34點或0.57%，收在4296.12點。
科技股那斯達克指數勁揚165.56點或1.29%，收13004.85點。
費城半導體指數漲52.56點或1.76%，收3042.39點。
推特接受馬斯克（Elon Musk）收購的消息傳出後，股價收盤漲升5.7%。（譯者：張佑之）1110426
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