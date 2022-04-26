美股今天震盪收高，推特在接受科技大亨馬斯克收購後，股價勁揚。本週上市公司財報將紛紛出爐。

道瓊工業指數大漲238.06點或0.70%，以34049.46點作收。

標準普爾指數溫和上揚24.34點或0.57%，收在4296.12點。

科技股那斯達克指數勁揚165.56點或1.29%，收13004.85點。

費城半導體指數漲52.56點或1.76%，收3042.39點。

推特接受馬斯克（Elon Musk）收購的消息傳出後，股價收盤漲升5.7%。（譯者：張佑之）1110426