電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》去年上檔創下5.55高收視紀錄，劇組原預定去年下半年拍攝電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，因疫情延到今年4月17日開拍，沒想到開拍後才4天就傳出演員楊銘威確診，張書偉、林筳諭（勇兔）因公司經紀人員確診自主隔離，讓劇組拍攝壓力不小，規定幕前幕後工作人員定期快篩，防疫組將採每1小時酒精消毒一次，防疫拉到最高規格。

《我的婆婆》電影版拍攝引來警察關切。（圖／本刊攝影組）

4月17日早上七點多，位於內湖的群之噰傳播公司門口陸續擺出幾張桌子，並有工作人員一一詢問指示進行快篩，在疫情期間劇組的防疫工作毫不馬虎，隨後祭品和祭拜工具也陸續備齊。8點20分左右，鍾欣凌、許傑輝、張書偉、林筳諭等人現身廣場一隅，不久邱凱偉和王少偉從大樓門口走出來，待眾人集合完畢，吉時一到便舉行開鏡儀式，儀式後大夥兒聚集拍照有說有笑，氣氛就跟一家人一樣融洽。

《我的婆婆》電影版開鏡，邱凱偉掛著紅色繡球彩帶，蘇晏霈一身儀隊制服十分搞笑。（圖／本刊攝影組）

9點半左右，除了邱凱偉、王少偉和蘇晏霈外，其他演員陸續離去。接下來，3個演員則陸續移動到附近的拍攝場地展開拍攝工作。現場有一輛靈車，蘇晏霈則穿著儀隊服裝，王少偉則是一身顏色異常鮮艷的裝扮，而穿著西裝的邱凱偉胸前還結了式新郎紅繡球背帶。

《我的婆婆》電影版開鏡，只見捲髮大媽手抓青蔥。（圖／本刊攝影組）

後續還有一名大媽手上拿著一把青蔥追著靈車，像是叫罵一般，眼見靈車開走，氣得把手上的青蔥丟在地上。拍攝工作進行到接近中午的11點半左右，轄區警方前來關心，與現場負責人員講了一會兒竟見劇組趕緊完成眼前的拍攝工作後，工作人員立即收拾現場休息。

抓青蔥大媽上演追靈車戲碼，畫面逗趣。（圖／本刊攝影組）

《婆婆》電影版劇情描述蘇家婆婆彩香竟拋家棄子，將重心放在「追星」上，還追星追到把明星搞丟，讓子女們大傻眼，且原班人馬全數回歸，包括鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、勇兔等班底都參與演出，預計於明年農曆檔期上映。《婆婆》電影版開拍雖遇上疫情升溫，但拍攝第一天就祭出青蔥追靈車的爆笑戲碼，還引來警察關切，希望劇組能順利完成拍攝，粉絲們就好好期待賀歲檔吧！

《我的婆婆》原班人馬張書偉（左起）、楊銘威、蘇晏霈、王少偉、鍾欣凌、黃姵嘉、林筳諭、Darren邱凱偉、許傑輝都回歸。（圖／群之噰、伯樂影業提供）

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