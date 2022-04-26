富邦悍將本季13場比賽苦吞2勝11敗，追平1994年俊國熊的難堪紀錄，並列中職史上最慘開季成績。球團25日進行戰力整頓，蔣智賢、陽耀勳、王勝偉、投手岳少華，以及洋砲霸帝士都從一軍被下二軍。

味全龍在前一個3連戰系列賽橫掃富邦悍將，後者除了打線狂吞15K，守備亦有3次失誤。霸帝士陷入打擊率0.222的低潮，包括該役在外野守備失誤，攻守兩端都當機。王勝偉的打擊率0.188雖緩步回升，不過也有守備失誤。相較之下，蔣智賢0.276打擊率、陽耀勳0.267打擊率都相當不錯，但有可能是近況不佳，暫下二軍調整。岳少華本季登板7場，累積7.1局失3分（1責失）、防禦率1.23，沒有四壞球保送，其實狀況還不錯，但也在這波整頓被下二軍。

富邦悍將總教練丘昌榮先前表示，近期的連敗讓球員愈陷愈深，因為戰績不好，球員更急於表現，導致走不出泥淖。他們在得點圈有人時打擊不佳，丘總在吞下第10敗的時候說過：「媒體都有在報導，球員其實也知道，現在不是哪棒的問題，幾乎所有打者都有這問題，每個人上場都是想盡力協助球隊，但越打想法越複雜，想法簡單一點會比較好。」