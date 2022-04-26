台灣本土疫情爆炸，居隔3＋4新制今上路，但境外入境居檢仍維持10＋7的政策，讓消化內科醫師陳昶宇忍不住直呼「是不是有哪裡怪怪的？」因為現在本土確診案例早就比境外移入多了，貼文也引發網友熱烈討論，不少人驚呼，是不是怕大家集體出國玩？

消化內科醫師陳昶宇昨在臉書發文表示，本土的密切接觸者隔離改為3＋4天，境外移入回國隔離者還是一樣10＋7天，是不是有哪裡怪怪的？

陳昶宇指出，現在本土確診案例早已遠超過境外移入的案例，原本隔離10天以上是為了阻止病毒進入社區，但現在早就失去意義，因此是否該縮短入境居隔天數？或至少在非旅遊類別的因公、商務或探親的狀況下，可以開放更短的居隔時間。

貼文引起網友熱議，「一切都是未知數，只能且戰且走，既期待又怕被傷害」、「拜託快點開放入境免隔離」、「新加坡現在都全面開放了！」其中有網友看完推測「會不會是怕大家都出國玩？」對此，陳昶宇則說，目前國外都已經爆完一輪疫情，反觀台灣才剛剛起飛，以陽性率來說，台灣可能比很多國家都來得高。

而指揮中心指揮官陳時中表示，境外入境居檢維持10＋7，主要是擔心是否會有新的變異株，而且放寬本土居隔為3＋4以後，另一邊就要稍微守一下，不要一下子就全面開放，要不然負擔會太重。而陳昶宇認為，新變異株應該只是個藉口，主要應是不想讓大量旅遊潮難以管控，因為若是擔憂新變異株出現，其實是能隨時封鎖邊境，所以這應該都是藉口，想來還是旅遊問題，不想這麼快開放。