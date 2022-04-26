俄烏戰爭持續，依外媒報導，俄軍幾乎出動了核武以外的所有武器；近日國外網友在推特發文，稱俄軍僅次於T-14阿瑪塔、第二先進的T-90M坦克已現身烏東，經軍事粉專轉發後，引發台灣網友們瘋狂討論，不少人都相當驚訝：怎會是這個？

據分享照片的推主描述，這輛T-90M坦克是在烏克蘭第二大城哈爾科夫一帶被目擊，可看到其車身覆蓋不少偽裝物，而包膜尚未卸除，可能是剛運抵前線。

Russian T-90M Proryv (Breakthrough) main battle tank was spotted in the Kharkiv region, Ukraine pic.twitter.com/YiC5fSCnmD — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 25, 2022

國內軍事粉專「戰鬥情報中心CIC」也分享上述照片，網友反應卻令人跌破眼鏡。不少人狠酸「又化為烏有了」、「突然提供那麼多新裝備給烏克蘭，會造成後勤跟訓練的困擾」、「然後就成了烏克蘭的戰利品了」。而網友如此評價的主因，在於不少俄軍主力坦克T-72B3M和T-80BVM已在前線遭烏軍「標槍飛彈」擊毀，部分甚至落入烏軍手中，由T-72改進的T-90有著與前者類似的設計，恐怕將難逃「標槍」毒手。

據《維基百科》資料，T-90M是T-90家族最新最先進的升級型號，其配備「化石」爆炸反應裝甲、Afganit主動防禦系統、UDP T05BV-1遙控武器站和Sosna-U觀瞄設備、Kalina火控系統，主武器是一門2A46M 125公釐主砲，目前不少舊式的T-90A已陸續返廠接受升級，T-90M於2020年開始列裝。