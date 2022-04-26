彰銀(2801)與台電攜手合作推動供應鏈融資平台，雙方25日簽署供應鏈數位協作備忘錄（MOU），力挺供應商營運資金調撥不中斷，盼創造彰銀、台電及供應商三贏模式，有效推動ESG永續授信。

彰銀將以服務、效率、創新的經營理念，為台電供應商規畫專屬周轉金融資方案，自供應商接獲訂單到出貨各階段資金缺口，透過系統介接可快速驗證交易資訊後撥款，有效滿足中小型供應商融資需求。

彰銀表示，過往供應鏈交易資料多由供應商單方面提供，較難掌握實際交易情況，銀行承擔較高融資風險。此次透過與台電合作SCM供應商管理平台傳輸的交易資訊，使其供應鏈交易透明，降低核實交易成本及貸放後風險，

同時，此舉亦呼應台電ESG精神運用最新資訊科技串接，減少書面資料往返降低人力及作業成本，針對風險案件進行審慎盡職調查，避免對社會、環境永續造成影響，平衡獲利及永續發展，善盡環境保護、社會參與及公司治理的責任。

因應近年金融科技發展迅速，彰銀秉持創新中力求突破精神，致力發展授信流程數位化，建構完整線上流程含貸款申請、動撥及對保，落實無紙化及節能減碳。同時，持續發展國內供應鏈金流生態圈，協助核心企業中心廠提升整體供應鏈營運效率及市場競爭力。

除了解決供應商客戶資金周轉需求外，彰銀積極落實普惠金融，疫情期間搭配政府五倍券，將Taiwan Pay收單業務拓展至小店家，推展夜市電子支付，減少現金支付接觸風險，力挺庶民經濟。

此外，彰銀亦針對薪轉企業員工推出專屬優惠方案，包含薪轉戶數位存款薪轉優惠方案及「薪速貸」消費性優惠貸款，有效協助客戶共度疫情難關，將ESG精神具體落實於核心計畫及營業活動中。