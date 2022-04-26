一名張姓男子和任職外商高階主管的妻子結婚七年來，卻發現妻子不願行房，結婚七年來，一年僅嘿咻一次，導致無法生育小孩，但妻子相當強勢，又拒絕到醫院檢查，因此訴請離婚，未料妻子卻反控丈夫根本「不行」，為了顧及丈夫面子，還要向兩家長輩謊稱自己不想有小孩，法官一審判張男敗訴；但高等認為兩人行房頻率過少、遲未生育子女造成彼此怨懟，婚姻產生破綻已無法維持，改判准許離婚。

根據判決書，張姓人夫控訴，他於民國103 年與任職外商公司高級主管的妻子結婚，但兩人結婚已經超過7 年，但夫妻間的房事卻僅有個位數。起初他以包容之態度予以尊重，但妻卻都無故拒絕，的次數越來越多，經過多次溝通並表示願意與妻子一同尋求醫學上協助，但妻子卻一再逃避不願面對。

但是妻子卻反控，是丈夫生理功能有障礙才少行房，她還為了丈夫的面子，謊稱她不想有小孩。而且為了維繫雙方婚姻，還主動找丈夫一起進行婚姻諮商，張男否認有生理障礙，稱過去僅偶高血壓病史，而且經醫生評估後無礙，並提出醫院檢驗報告為證。

丈夫也控訴，妻子自107 年10月起前往臺中工作，僅偶爾於假日返家，平日也很少與他聯繫，從兩人感情出現裂痕以來，事後經過7 次婚姻諮商均未見好轉，他提出想要離婚，但女方又不聞不問。

高院法官認為，兩造婚後因少有行房及遲未生育子嗣，造成彼此心生怨懟及壓力；女方赴臺中工作後，又因買房發生衝突，關係日趨冷淡，即使109年間雙方曾為挽回婚姻關係，進行婚姻諮商仍無法修復。

一審認為，女方為挽救婚姻，二○一八年調往台中任職，仍利用假日返回台北和張男相聚，並找他接受夫妻諮商達七次之多，可見仍有維持婚姻意願，判張男敗訴。

即使女方自109年10月起更換工作並返回臺北住所居住，但丈夫不久後即因需照顧年邁之母親而返回南投老家，之後未再同居共同生活，足見雙方情感基礎喪失，婚姻關係實難以繼續維持，因此判准離婚。