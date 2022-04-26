今日是前藍鳥選手卡格蘭（Chris Coghlan）「飛行滑壘」5周年紀念，卡格蘭在2017年4月26日對戰紅雀的比賽，他衝本壘的時候使出一記「魚躍龍門」，從紅雀神捕莫里納（Yadier Molina）的頭上飛過去得分，至今仍為球迷津津樂道。3周年的時候大聯盟回顧了一次，藍鳥於5周年也再次回顧，球迷打趣說如果沒人能超過他，可能100周年的大聯盟還會再重播這個鏡頭給後代子孫欣賞。

5 years ago today, Chris Coghlan did the IMPOSSIBLE! pic.twitter.com/1bOnZBLq4T — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 25, 2022

當時連主審都看傻了，遲疑了半秒才宣布「安全上壘」。聯盟官網以《美聯社》的3個分鏡照片來講解卡格蘭的滑壘，包括起飛、飛越、著地。捕手莫里納見到迎面衝來的卡格蘭，本能地彎下腰閃避，才被卡格蘭飛越，其實莫里納已經接到球，他若把手套舉起來碰到卡格蘭就能觸殺。

卡格蘭著地的時候直接就降落在本壘板上，完美的10分，根據卡格蘭當時所說，他腦袋只想著跳起來而已，接下來的一切就自然發生了。這幾乎是少棒才會看到的鏡頭（小孩子比較靈活），卡格蘭當年體重約88公斤，這種動作有受傷的風險。卡格蘭之後沒再做過相同的事，因為2017年是卡格蘭在大聯盟的最後一個球季。

有趣的是，這其實是一個天大的漏判，卡格蘭在經過三壘的時候沒有踩到壘包，所以他滑本壘是無效的。但是三壘審沒發現，紅雀隊也沒發現，如果紅雀當時提出挑戰，卡格蘭的生涯代表作就要被沒收了。