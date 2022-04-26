梅雨季第1道鋒面要來了，氣象專家吳德榮表示，周日、下周一梅雨季鋒面及東北風南下，加上南海擾動或颱風的外圍水氣匯入，因此周六到下周一的51連假期間，後兩天全台有雨，明顯轉涼，北部周日高溫僅22度、下周一20度，低溫落在19度，與最近逾30度高溫相比，相差10度以上。

颱風方面，吳德榮指出，各國模式模擬南海有熱帶擾動發展，若成颱將是今年第3號颱風「芙蓉」，其中歐洲模式模擬下周二起路徑有向東北的趨勢，有直侵台灣的機率，但範圍寬廣，仍要持續觀察。

歐洲(ECMWF)系集模式模擬5月2日至8日的機率分布顯示，熱帶擾動有向東北的趨勢，甚至直侵台灣，但其機率分布的範圍寬廣，不確定性仍很大。(圖擷自ECMWF)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今各地晴朗炎熱，高溫34度，午後中部以北山區有短暫雨，明日（27日）低層水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨；高溫微降1、2度，約30度仍偏熱。

周四（28日）水氣漸減少，各地晴午後多雲、午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨，高溫回升1、2度，約31度。周五下午起至周六（29、30日）低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，周六高溫微降，約27度。

吳德榮說，周日、下周一（1、2日）梅雨季第1道鋒面及東北風南下、南海擾動或颱風的外圍水氣亦逐漸匯入鋒面，全台有雨，明顯轉涼。所以周六到下周一51連假期間，後兩天有雨，氣溫轉涼，北部周日高溫22度、下周一20度，低溫都落在19度。

最新(25日20時)歐洲模式，模擬下周一(1日)20時850百帕渦度圖顯示，在南海有熱帶擾動發展，並有逐漸迴轉的趨勢(淺綠線)。(圖擷自tropical tidbits)

至於颱風，吳德榮表示，各國模式持續模擬下周一在南海有熱帶擾動發展，並有逐漸迴轉的趨勢，但位置、強度及迴轉角度有顯著差異，不確定性很大。歐洲模式模擬的機率分布也顯示，下周二至下周日(5月2日至8日)熱帶擾動有向東北的趨勢，有直侵台灣的可能，但其機率分布的範圍寬廣，是否影響台灣？程度又如何？都還需要持續觀察新的資料。