台灣本土疫情持續狂燒，雖不少製作單位在開工或錄影前都會快篩，但病毒傳播太快，許多藝人相繼確診，而「北一女神」蔡瑞雪日前也確診新冠，經過多日治療稍微好轉後，她即在個人YouTube頻道「 Snowbaby瑞雪」分享自己整段確診過程與緩解症狀方法。

「北一女神」蔡瑞雪日前因身體不適，有新冠症狀便自行快篩呈陽性後便到醫院PCR，結果出爐為陽性確診，經過多日治療休息後，她昨（25）日拍片分享自己確診後身體狀況及緩解症狀方法，但從影片中能見到她初期因喉嚨不適在頸部貼著散熱片，同時說道自己胸口不太舒服而選擇步行前往，但在往返醫院路程共1小時，這路程中由於穿太少讓她直呼「好冷、好遠」。

蔡瑞雪到醫院也拍下排隊人潮，而她屬於已經確診護士提醒她「在填表格時可以寫快篩陽性，勾選急診可以拿藥，如果公費快篩的話沒有藥」，她便拿了5種藥，包括咳嗽止痛、鎮痛劑及鼻塞藥等。過了5天蔡瑞雪再分享近日身體狀況表示：「第一天的時候比較輕微，會咳嗽喉嚨痛，像感冒，喉嚨卡卡，有點像唱歌唱多嗓子啞掉的感覺，第二天有一點刺痛感，接著有淡黃色的痰，伴隨著頭痛全身發熱冒汗，直到第三天喉嚨超級無敵痛，她形容很像是喝了一整杯熱開水，整個喉嚨燒起來一樣。但有朋友確診並無喉嚨不適症狀，所以每個身體狀況因人而異。」 她也提到有喉嚨不舒服可用消炎噴劑緩解。

蔡瑞雪自嘲自己有一個好笑的副作用「就是食量變成比平常大5倍，超級無敵餓，一直進食，半夜起來叫外賣，狂吃後直接倒頭就睡。」她也透露取得清冠一號的方法，但自己吃了卻拉肚子，並提醒多準備維他命及喉糖讓自己舒服點。