本土疫情爆炸，不少民眾湧入各大採檢站採檢，對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰分享急診室的照片說，從白天到晚上都塞滿了採檢人潮，直到半夜都有10幾個人在等待篩檢，與病毒共存真的沒那麼輕鬆。而急診室醫師白永嘉也呼籲，沒有家人確診或無症狀的民眾請不要到急診採檢。

蘇一峰昨在臉書上發文分享說，從白天到黑夜，醫院充滿排隊採檢的人潮，排隊的民眾不斷抱怨，與病毒共存真的沒那麼輕鬆。半夜隔離病房緊急收治突然喘起來的確診病患，本想請急診室的櫃台幫忙，結果對方說目前忙爆了，直到半夜的時間，急診室還有10幾個民眾在等待篩檢處理。

醫院急診室外面，直到晚上都還有著等待採檢的人潮。（圖／翻攝至蘇一峰臉書）

貼文引起網友討論，「幾乎每家醫院急診外面今天都開群聚大會」、「我朋友周一下午足跡重疊採檢的診，4個小時採了170個人」、「最近聽到救護車的頻率變高了」、「上面出嘴的覺得很容易，但實際的配套，都沒有看見真的讓基層可以便利，又輕鬆的」。

急診室醫師白永嘉也在臉書發文說，雙北的醫院都快被擠爆了，急診每天都有很多心肌梗塞、敗血性休克、重大外傷、急性呼吸衰竭或突然意識不清等中重症患者，沒有家人確診或是無症狀的民眾，不要因為恐慌就擠來醫院的急診篩檢好嗎？把醫療資源留給最需要的人。

而急診醫學會也呼籲大家，沒有接觸史或無症狀的民眾不用接受篩檢，請不要去醫療院所或社區篩檢站篩檢；無接觸史但有輕微症狀者可用家用快篩檢測，若為陽性再去社區篩檢站PCR採檢確認；有接觸史或正被匡列隔離的人出現輕微症狀，則可去社區篩檢站PCR採檢；而有新冠中重症警示症狀的民眾則是立即去急診就醫。