中租-KY(5871)受惠新增業務增加、費用控制得宜及中國大陸認列稅務利益挹注，2022年3月合併營收73.15億元，稅後淨利29.15億元，每股盈餘2.01元，全數改寫新高。帶動首季合併營收199.26億元，稅後淨利71.7億元，每股盈餘4.94元，三者連5季改寫新高。

中租-KY公布2022年3月自結合併營收73.15億元，月增達19.96％、年增達23.14％。歸屬母公司稅後淨利29.15億元，月增達37.81％、年增達51.25％，每股盈餘（EPS）2.01元，全數改寫歷史新高。

合計中租-KY首季自結合併營收199.26億元，季增2.76％、年增達18.9％。歸屬母公司稅後淨利71.7億元，季增達27.68％、年增達44.25％，每股盈餘4.94元，三者均創下連5季改寫歷史新高佳績。

中租表示，受惠新增業績增加，帶動3月營收季增近20％，配合成本費用控制得宜、業外有中國大陸認列稅務利益挹注，使獲利同步創高、成長優於營收。觀察首季各地區營運狀況，台灣獲利年增30％、中國大陸獲利年增26％、東協獲利年增34％。

展望2022年，中租-KY目標台灣及中國大陸放款均成長15％，東協則目標成長達15～20％，表現有機會超越中國大陸。中租-KY董事會日前已通過2021年股利分派案，決議普通股每股擬配息6元、配股0.5元，配發金額創歷年新高，將待5月20日股東會通過。