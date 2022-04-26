小編今天（26日）精選5件不可不知的國內外財經大事。中央銀行25日公布3月金融情況，M1B年增率降至10.92％、創20個月新低，M2年增率升至8.11％，兩者差距縮小至2.81個百分點、是26個月來最小，其中代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額更跌至3兆991億元的五個月低點，月減899億元則創近12年最大減幅。

【1】散戶縮手 大舉撤出900億銀彈

央行官員表示，3月證券劃撥存款餘額明顯下滑，主要是當月台股震盪加大，且雖然台灣經濟成長表現佳，但俄烏衝突的效應，全球經濟基本面的看法轉趨審慎，使自然人（散戶）投資偏保守。統計集中市場自然人占比62.3％，遠低於去年7月時74.7％，至於外資占比也小幅下滑0.2個百分點至28.4％。

【2】台股狂殺逾400點…張錫：5月將反彈

台股4月25日重挫404點，讓投資人嚇傻。日前才剛喊出「台股最壞情況已過」的國泰投信董事長張錫，仍維持看法不變，25日表示，升息是本波下跌主因，市場仍太恐慌及悲觀，5月5日美國聯準會升息後應該就會利空出盡，市場會明顯反彈，展望未來台股基本面仍佳，現在是逢低布局的好時點。

【3】萬七失守 11檔祭庫藏穩軍心

美股指數大幅挫低衝擊全球股市動盪，25日台股指數摜破萬七及前低16,764點，櫃買指數也跌破前低及200點整數關卡，目前台郡（6269）、正文（4906）、健喬（4114）等11檔上市櫃股實施庫藏股護盤，因國際股市後市仍不明朗，加以4月營收將減弱及本土疫情仍延燒等利空因素籠罩，庫藏股可望再升溫。

【4】台晶圓代工 2025市占仍有44％

根據市調統計，2022年台灣占全球晶圓代工12吋約當產能48％，若僅觀察12吋晶圓產能則超過五成，16奈米及更先進製程市占更高達61％。

【5】兩岸疫情燒 16檔復工股臉綠

兩岸疫情延燒，上海20日局部開放後，22日疫情再升溫，復工受阻，昆山復工也延至27日，法人估計，疫情困擾台廠，長三角斷鏈影響恐延長至5月中，包括同致（3552）等16檔復工概念股苦哈哈。