綜合外媒報導，推特（Twitter）公司同意特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以440億美元（約1.28兆元台幣）收購推特，讓美國前總統川普（Donald Trump）是否再「回鍋」推特成為關注焦點，然而川普在周一發布聲明表示，即使帳戶解禁，他也不會返回推特，而是繼續留在自己新成立的社群媒體「TRUTH Social」。

馬斯克在與推特共同宣布收購消息的聯合聲明中說：「言論自由是民主運作的基石，而推特是數位城市廣場，人們在此討論對人類未來至關重要的議題。」他也在推特發文表示:「我希望即使是最糟糕的批評也能留在推特上，因為這就是言論自由的意義。」

川普聲明表示，如果他的帳戶被恢復，他仍然不會回到推特，他說:「我不會上推特，我會繼續關注真相。」川普希望馬斯克收購推特，他說:「因為他會改進推特，他是一個好人。」

川普之前酷愛在推特上發布推文發表對時事的看法，而他的帳戶在2021年1月被永久封禁，理由是因為在當年發生了美國會暴動事件，推特認為川普有「扇動暴力的風險」而將其封殺。

川普表示將會留在自家開發的社群媒體「TRUTH Social」，但他只在上面發過一次文，但該社群媒體因技術問題導致登入時間過長，導致用戶逐漸失去興趣。在馬斯克宣布收購推特後，原本與TRUTH Social計畫合併上市的「數位世界併購公司」（Digital World Acquisition Corp）的股價暴跌13%。