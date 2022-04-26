近來進入自媒體時代，影音平台匯集許多創作者拍出各類型的影片，許多人因此變成各領域的意見領袖，南韓網紅始祖團體「Cuckoo Crew」由幾位大男生組成，，選擇在Youtube頻道拍攝搞笑主題影片，逗樂不少粉絲，擁有80萬訂閱，但近日卻傳出一名團體成員過世的消息，享年僅有32歲，讓不少粉絲感到相當震驚。

南韓網紅始祖團體「Cuckoo Crew」，早在2007年就在當地論壇活躍，後來轉往YouTube拍攝搞笑短片，目前訂閱人數已突破80萬人，享有超高人氣支持，點擊率最高的影片甚至超過800萬，從6年前就非常火紅，在當地受到不少民眾轉發分享。

怎知老天捉弄人，近日「Cuckoo Crew」卻發生1起憾事，帥氣草創成員金鐘來突然傳出過世，生前他曾拜託家人，要在他舉辦葬禮時在個人臉書告知死訊，雖然家人並未公開死因，不過他年紀才僅僅32歲便離世，讓很多粉絲都非常不捨難過，身後還留下2個年幼小孩和老婆，更讓網友感到婉惜，直呼美好人生才要開始。

金鐘來年僅32歲就離世，留下2子跟妻子，網友也對其他成員寫下鼓勵的話。(圖/金鐘來 fb)

難過消息曝光後，引起網友不少討論，紛紛湧入「Cuckoo Crew」頻道留言「哥哥靈魂安息啊加油」、「其他哥哥們一定要保重，祈禱都能保持平靜，再次笑著見到你」、「一想到其他成員也很難過，就能想到哥哥們心情都很複雜」、「是從惡整金鐘來影片知道團體的，希望成員哥哥們都能挺住」希望其他成員打起精神。