精誠推動「Tech for Social Good科技行善」，加入大聯大(3702)與商周集團共同倡議的「ESG科技創新推動聯盟」，未來將整合科技產業夥伴的專業資源、解決方案、產品優勢，支持「農漁牧業」與「節能減碳」創新，減緩氣候變遷對環境帶來的影響。呼應精誠近年來透過科技為社會解決問題的ESG行動，包括攜手新創打造ESG永續未來的「Actions Intelligence for Social Good（AI4SG）Award」，以及扶植新創邁向國際市場的「AI+ Generator Program」，持續用科技力擴大永續影響力。

精誠董事長林隆奮表示，精誠是此次參與『ESG科技創新推動聯盟』中唯一的軟體公司，希望可以運用精誠在軟體力與數據力的專長，真正協助農漁牧業業者運用科技創新，提升產量或是穩定的品質，解決其經營上的問題與痛點；或是有機會將年輕人創新的想法，整合其他一起加入的科技業夥伴，攜手落地實做，進一步創造農漁牧業的全新面貌，加值為社會帶來的貢獻。

ESG科技創新推動聯盟號召台灣科技產業領導企業參與，希望整合企業在科技領域的專長與資源，提供解決方案、技術顧問以及優勢產品，以「創新競賽ｘ創新補助」雙軌模式，從「Innovation創新性」、「Market具市場性」、「Value永續價值」3個面向，鼓勵更多學生或新創團隊加入永續行列，支持因應氣候變遷的「農漁牧業創新」、翻轉極端氣候的「節能減碳創新」。

精誠除扶植新創團隊進軍國際市場的『AI+ Generator Program』以及透過獎助金與頒獎鼓勵新創用科技解決社會問題的『AI4SG Award』，號召更多夥伴加入科技行善的行列，也藉由今年加入『ESG科技創新推動聯盟』，攜手關注ESG議題的企業，共同以科技賦能，促進台灣永續願景。此外，精誠也推出多項節能減碳解決方案，助企業打造淨零碳排、低碳轉型策略。