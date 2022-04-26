近期除了台灣疫情持續升溫，就連大陸上海也再度淪陷，而當地政府為了有效控制疫情，直接祭出「封城」政策避免民眾外出增加被傳染的風險，但也因此造成物流人力短缺，沒有人送貨的情況，影響資源分配不均的情況，因此不少大咖明星紛紛伸出援手購買物資送往災區。但近日網路上卻傳出知名女星趙麗穎所捐上海的物資，遭人整箱丟進垃圾車裡，讓網友們相當憤怒。

因大陸上海祭出封城控管已超過1個月，各地紛紛出現物資短缺，造成民怨四起，許多藝人看到後也紛紛挺身而出，自掏腰包為民眾購買物資並送到當地。其中，當紅女演員趙麗穎也加入了救援的活動。但根據大陸媒體的報導，近日網路上流傳出一段對話截圖，內容聲稱趙麗穎捐給上海民眾的抗疫物資，被有心人士整箱丟進垃圾車裡，文章中還附上了貼有「馳援上海抗疫物資，趙麗穎捐贈」的照片，以及箱子被扔掉的影片，讓許多網友震驚不已。

但也有眼尖的網友發現，影片中的箱子放大後並沒有看到「趙麗穎捐贈」的封條或字樣，膠帶封箱得貼法也不一樣，因此不少人懷疑影片造假。而沒多久自稱是將箱子丟進垃圾車的「當事人」馬女士，也跳出來說明，澄清箱子裡的物品是4月1日所進的農產品，但礙於上海封城農產品無法及時送入因此腐壞、報銷，只能整箱丟掉但絕不是外界捐贈的物資，正面破除謠言。