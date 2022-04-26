一名已經與妻子結婚30餘年的人夫，於2015年及2020年認識一名女網友後進行交往，人夫多次帶小三去買內衣，而且還大玩車震，也同時多次在摩鐵大戰，事後妻子發現丈夫偷吃，丈夫不但承認，還說小三下體很乾，所以買潤滑劑給她用，正宮暴怒約小三談判，小三也未否認，官認為人夫如此了解小三下體體質，足認定兩人有發生過性關係，因此判小三賠元配30萬元。

根據判決書，正宮向法院提出訴訟表示，她與丈夫於79年結婚後育有2名子女均已成年，但小三明知丈夫為有配偶之人，兩人自104年起多次見面、逛街、聊天，進而約會、車震、入住汽車旅館，當她在109年12月約小三面談判，小三所回答之內容，以可見與丈夫男女交往逾越分際並曾發生性行為，丈夫也坦承兩人不正當往來，因此向小三求償30萬。

正宮還提出她去找小三談判時的對象，包括正宮質問：「他說你很乾，所以才買那個當潤滑劑，你用過說很好用，所以他才買，那你們之前去汽車旅館，他究竟是行還是不行，他有沒有進去？」，小三則反駁，「那你問他就好啊！我如果告訴你他不行的話呢。」。

法官認為，依一般對話常識理解，男方對話中提到「很乾」、「潤滑劑」、「行不行」、「有沒有進去」，即指女性之私密下體乾燥，使用潤滑劑，有無完成性器交合性行為，二人之對話中，小三並未駁斥，顯然沒有否認，且丈夫知道小三下體體質狀態，可合理推論兩人曾有過性行為，彼此間存有逾越朋友交遊等一般社交行為之不正常往來。

因此法官認定，小三於認識人夫時已知對方為有配偶之人，二人並於104年、109年分別交往2至3個月、7至8個月，並相偕為小三購買衣物及私密內衣褲，發生性行為，足以認定屬於情侶間之交往互動行為，破壞正宮與丈夫間夫妻之忠誠、互信之基礎，干擾、侵害婚姻本質，依一般社會通念，已逾越一般社交行為而屬婚姻關係外之不正常往來，因此判小三賠30萬元。