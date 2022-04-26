加州一家寵物飼料公司推出含老鼠肉的罐頭貓食，創辦人說，「並不意外，貓喜歡老鼠肉的味道。」以老鼠肉製作貓咪飼料，在美國已經不只一家業者投入競爭。

55歲拉德克利夫（Tom Radcliffe）曾在加州1號公路濱海小城卡梅爾（Carmel）地區經營寵物商店，之前他經常收到顧客抱怨，「我的貓不喜歡鮪魚、不喜歡雞肉」

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他想到卡通世界裡的歡喜冤家「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry），自問「為什麼不用老鼠肉做貓食呢？」在疫情之前，他關掉商店、求助動物營養專家和朋友們的貓咪，以個人資金投入老鼠肉製作貓糧事業。

加州「信使新聞」（The Mercury News）今報導，他的寵物飼料公司近日推出罐頭貓食品牌Mouser，主打以雞肉、火雞肉、鴨肉和兔肉添加老鼠肉的罐頭食品，讓飼主從中為愛貓找出喜歡的口味。

拉德克利夫說，每一個貓食罐頭中的老鼠肉成分多少是商業機密，他提到老鼠肉「出奇昂貴」，比雞肉、火雞肉、鴨肉或兔肉貴逾十倍。

美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）把鼠肉和上述4種肉類歸類為無需預先批准即可進入市場的產品，拉德克利夫的產品必須滿足州政府標準，由相關單位的官員代表地方、州和聯邦機構進行監管。

貓飼料行業多年來一直討論為何不以貓咪嗜食的「地鼠、老鼠、蜥蜴尾巴」等材料做成貓糧。拉德克利夫指出，寵物食品業「不習慣與老鼠打交道」。過程中研究法規、營養標準、產銷及供應鏈議題，他形容自己「像一隻在迷陣中的老鼠」。

拉德克利夫並不是採用研究實驗室的老鼠，而是向專門的鼠類繁殖業者購買，這種鼠類通常用來餵食寵物蛇和野生保育中心裡受傷的貓頭鷹。

為了確保安全，鼠肉需經實驗室病原體測試，罐頭工廠以約華氏250度（約攝氏121度）高溫及高壓製成罐頭貓食。拉德克利夫先在家裡試做、開發產品，然後分享給朋友們的貓，並有動物營養顧問和罐頭工廠的員工幫他調出最好的食譜。目前他的罐頭貓食在芝加哥生產。

他說，「並不意外，貓喜歡老鼠肉的味道。」

疫情對他的創業也帶來影響。有一陣子因為供應鏈問題無法取得空罐頭；另外，許多美國人在疫情期間養寵物慰藉孤單，寵物食品的需求高漲。拉德克利夫認為老鼠肉製成貓糧的小眾市場行情看俏。

標榜含老鼠肉的貓類食品市場上有潛在的競爭者，由史丹佛大學微生物學家共同創立的公司「因為動物」（Because Animals，暫譯）計劃今年推出研究室培育的老鼠肉產品給寵物貓咪；該公司的老鼠肉餅乾已開始接受預購。