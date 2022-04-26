和碩(4938))繼上海、昆山廠區因疫情停工之後，近日桃園龜山廠也因移工擴大感染宣布停工，法人下修其第二季營收季增至低個位數。和碩首季雖因iPhone SE 3季底出貨，合併營收以3238億元，年增50%，但業外因立訊股價重挫影響，首季恐將認列逾28億元的金融資產評價損失，使整體獲利年增承壓。而4月受到上海、昆山和桃園龜山廠陸續停工，恐出現營收大幅衰退情況。和碩在龜山廠，主要生產IPC、汽車和一些物聯網相關設備。

在外資方面，和碩已經連5個交易日遭外資減碼，持股比降到32.2%，所幸千張大戶仍維持高持股達68.9%。

和碩桃園龜山廠區員工確診持續更新，截至昨晚為止，PCR陽性確診人數再增加105人，累計達589人。因確診人數眾多，已配合桃園市政府指示，全廠停工五天，進行全面環境清消，並加強宿舍區域消毒，外籍移工以分艙分流的方式就地隔離，本籍確診員工則依相關居隔政策執行。

和碩桃園龜山廠暫時停工期間對本公司整體營運及財務情形並無重大影響，預計對本公司全年產量及合併營收影響小於0.1%。

和碩表示，將密切關注廠區疫情變化，全力配合政府防疫相關措施，以確保廠區安全。