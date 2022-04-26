灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）榮獲聯盟本季「最佳進步獎」，他是2019年選秀榜眼，短短3個球季進步神速。事實上莫蘭特在菜鳥2019-20球季就勇摘年度新人王，當時他場均17.8分、3.9籃板、7.3助攻、47.7%投籃命中率的成績就已經被視為明日之星。

莫蘭特本季的數值爆發到27.4分、5.7籃板、6.7助攻，49.3%投籃命中率。NBA官網報導，能在生涯前3季超過莫蘭特這些數據的僅有兩人：「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、名人堂球星奧斯卡羅伯生（Oscar Robertson）。即使是詹姆斯（LeBron James）都未能達到，詹皇生涯第3季的命中率為48%。

灰熊的戰績也在近3年不斷上升，特別是從上季38勝34負（有打進季後賽）成長到本季的56勝26負（西區第2）。灰熊戰力平均且強大，莫蘭特更是全隊得分最多的球員，本季是生涯首度入選明星賽。

莫蘭特獲得38張第一名選票（總共100張），馬刺猛將穆雷（Dejounte Murray）獲得20張選票位居第2，騎士隊加蘭（Darius Garland）獲得11張選票排名第3。莫蘭特現年22歲，同梯的選秀狀元錫安威廉森（Zion Williamson）原本名氣比他響亮，也早一年進入明星賽，但是錫安威廉森傷痛纏身，首季因為出場次數過少而無緣新人王，本季則是一場未打就報銷。