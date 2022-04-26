中央流行疫情指揮中心昨宣布縮短居隔天數，從原本的10天縮短為3+4，引起各界憂慮，擔心一下子放太多，恐導致疫情失控，昨一名出席討論會議的專家透露，當時在會議中討論的議題太多，光縮短居隔的政策就討論1個多小時，到後來根本討論到無法思考。

針對縮短居隔天數這件事，前台大感染科醫師林氏璧也在臉書分享看法說，從原本的10天直接跳到「3＋4」感覺有點快，比較理想的做法應該是「5+5」，前5天居家隔離，後5天自主防疫，民眾接受度比較高，也不會有太多的感染者被遺漏。

根據《聯合新聞網》報導，一位不具名的專家透露，昨開會討論時，許多專家對於縮短居隔天數感到有疑慮，但因為會議中討論的議題太多，光是縮短居隔天數的政策就討論了1個多小時，說真的討論到最後，根本已經無法思考了。

根據居家隔離3＋4的新制度，與確診者接觸後，被匡列居家隔離的民眾，前面3天必須要居家隔離，且需符合1人1室的規定，期間皆不可以外出，第三天快篩陰性後，後面4天則採取自主管理，每天進行快篩，陰性就可外出工作，但不能上學，且必須全程戴口罩，且要避免聚會、聚餐、餐廳內用或去人多擁擠的場所。