大陸《環球時報》26日報導，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作25日晚第315場新聞發布會宣布，北京市將在朝陽區已經開展核酸檢測的基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，從26日至30日，對北京市11個區域人員開展三輪核酸檢測。大陸公共衛生專家受訪表示，北京這次開展大範圍的全員核酸檢測非常及時，非常果斷，也非常必要，應對Omicron疫情中，想要早日排查出所有潛在感染者，防止疫情大規模暴發，全員核酸檢測是最有效手段。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建稱，此次擴大全員核酸篩查範圍，包括北京市東城、西城、海澱、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域。也就是說，除門頭溝、平谷、密雲、懷柔、延慶區外，目前北京16區中的11個區均開展核酸篩查工作，人口占北京市總人口的90％。

華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院公共衛生專家魏晟指出，北京這次開展大範圍的全員核酸檢測非常及時，非常果斷，也非常必要，應對Omicron疫情中，想要早日排查出所有潛在的感染者，防止疫情大規模的暴發，全員核酸檢測是最有效的手段。

魏晟稱，Omicron超強傳染性造成了一種新的困難局面，那就是流行病學調查的速度難以追上病毒傳播的速度。「有研究顯示，人在感染Omicron毒株後，差不多一天時間就具有傳染性，我們看到的最快的例子就是感染Omicron24個小時就能把病毒傳染給另一個人，因此在出現感染者後，通過現有流調手段去鎖定所有潛在感染者然後管控隔離的時間差，Omicron就可能已經進一步的傳播了。」

因此，為了盡早發現潛在的感染者，切斷病毒的傳播鏈，當前最好的辦法就是在短時間內，比如以48小時，或者72小時為限，完成多輪全員核酸檢測，才有可能趕得上Omicron的傳播速度，魏晟稱。

「我們的相關研究發現，比如已一次性發現5名新冠感染者，如果能持續3輪48小時全員核酸檢測，就可以一周內把感染規模控制在20人以內，」這名公共衛生專家補充道。

此外，徐和建還說，此次大範圍核酸檢測將從26至30日共三輪。為何短期內需要開展多輪核酸檢測？對此，魏晟稱，為了盡可能找出潛在感染者，短期內多輪次的核酸檢測是必要的，因為Omicron潛伏期雖縮短了，但具體到個人，感染後潛伏期長短還是有個體差異，這可能就造成一種情況，在做核酸檢測時，雖然已被感染，但是其病毒載量不夠，核酸檢測也無法篩查出來，因此需要多輪次的核酸檢測才能把潛在感染者全部摸排出來，「根據此前的防控經驗，通常需要兩到三輪的核酸檢測才可以把潛在感染全部排查出來，」魏晟稱。

而除了全員核酸檢測之外，魏晟認為適當的控制社會面人員的聚集和流動也是快速斬斷傳播路徑的必要手段。「這倒不一定需要城市的全面封控，但需要適當控制社會面的人員流動和聚集。Omicron的傳染力非常強，如果不加以控制，基本上可以做到感染人數兩天翻一倍，因此，以社會面清零為目標，應在多輪全民核酸檢測的同時適當的控制社會面人員的流動性，才可能短期內以較小的代價實現Omicron的社會面清零。」

在4月25日晚發布會上，徐和建同時宣布，在全員核酸檢測期間，北京市將暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動，暫停校外培訓機構線下培訓課程及培訓活動，暫停零散裝修零散建設工程（含家庭裝修、農村建房）施工，檢測結束後再行恢復。北京市各單位各企業可結合實際，適當下調到班率，鼓勵遠端居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。