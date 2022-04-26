藝人陶晶瑩闖蕩演藝圈多年，除了唱功與主持功力一流外，跨界餐飲推出自創麻辣燙「辣杯杯」，業績更是開出紅盤，常在社群網站分享日常的她，昨（25）日去爬山途中遇到其中一名山友體力不支，因為這種情況只能出動醫護人員上山救援，目睹全程的陶晶瑩拍下來，這段影片卻遭網友怒罵。

藝人陶晶瑩昨（25）日去爬山運動，從畫面中看到因為疫情期間，爬山的遊客不多，但還是有幾位趁著假日出門運動，不料陶晶瑩爬到一半，遇到其中一位男性山友體力不支，無法自行下山只能等待醫護人員救援，只見大約有6位醫護人員身穿防護衣，帶著擔架及救援器具上山，身上除了口罩還戴著手套，防護看起來十分齊全，但在正要入夏的季節上山，不明說也能感受到醫護人員衣服底下應該都是汗水。

陶晶瑩寫下「早上去爬山！有山友體力不支，救護人員辛苦了！」，影片中的山道有些陡峭，距離狹窄，加上某些階梯上已有青苔，平時上山都要格外小心，山中步道上還有許多未清掃的落葉，更加大醫護人員行走移動的難度，其中一名醫護甚至差點因踩到落葉而滑倒，讓人看了不禁捏一把冷汗。

陶晶瑩拍攝醫護人員救援的過程。（圖／陶晶瑩instagram）

影片一出引來網友發表看法，有網友留言「不好意思，我覺很欠罵，都什麼時候了，還給台灣醫療資源找麻煩」，也有網友稱讚醫護人員的辛苦「真的覺得所有搜救人員、醫護人員都非常辛苦，很謝他們」、「救護人員穿著防護裝備、負重背急救物品、還要走崎嶇山路⋯真的是非常的辛苦」、「山友們真的要量力而行」、「要出去玩我不反對，但是別給醫療人員找麻煩啊…」、「這身標準防護下的汗水是狂噴狂標」、「身為消防員的家屬，有時候看到這個真的會生77」