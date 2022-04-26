揚明光(3504)第1季稅後盈餘為2174萬元，每股盈餘為0.19元，展望第2季，揚明光學表示，雖然關鍵物料供應仍然緊張，昆山工廠配合當地政府靜默期停工，但台灣、孟加拉、日本工廠正常運轉供貨，假設昆山工廠於五一假期後復工，預估整體出貨可望優於第一季。

揚明光第1季合併營業收入12.02億元，因微投光機客戶新機種自今年起係以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額認列收入之影響，較上季減少8.2%，但年增16.19%，營業毛利2.2億元，年增56.15%，單季合併毛利率為18.26%，年增4.67個百分點，營業淨利為1635萬元，稅後盈餘2337萬元，其中歸屬母公司業主稅後盈餘為2174萬元，每股盈餘0.19元。

就產品別來看，相較上季，微投光機因客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長及3D列印缺料情形緩解，出貨較上季增加；取像光學因客戶端庫存調節，網路視訊鏡頭出貨較上季減少；其餘產品線出貨與上一季變化不大。

就供給面而言，關鍵物料供應仍然緊張，除昆山工廠配合當地政府靜默期停工外，台灣、孟加拉、日本工廠正常運轉供貨。

展望第二季，揚明光學表示，市場對微投光機與車用鏡頭的需求依然強勁、對3D列印需求持平、對光學元件與智能家居鏡頭的需求趨緩；假設昆山工廠於五一假期後復工，預估第二季微投光機、3D列印與車用鏡頭出貨可望較上季增長，光學元件類產品及智能家居鏡頭較上一季略減，整體出貨可望優於第一季。