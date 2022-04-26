中職樂天桃猿「Rakuten Girls」樂天女孩林襄外型甜美、身材性感，更有不科學的E級上圍，近年推出寫真集引來廣大粉絲支持。據週刊報導，林襄最近在拍第二本寫真時竟差點出現走光意外，原來是因為她太粗線條，過程中大剌剌在民宿大廳換衣，以為沒有旁人就沒問題，卻忘了早就被大廳的監視器錄下，讓她事後驚覺緊急連絡民宿老闆要求刪檔案。

林襄今年初推出第一本寫真集《與你襄遇》，不吝向粉絲展現好身材，去年她上《國光幫幫忙之大哥是對的》宣傳桌曆，她強調這次桌曆特別應攝影師要求，呈現出「最赤裸的樣子」，連隱形眼鏡都沒戴，看了拍攝花絮後，眾人忍不住詢問起她左乳下方若隱若現的刺青，她分享該圖樣是藍色玫瑰花，庹宗康打趣問刺青時刺青師傅是否手會很痠？林襄接話表示：「沒有啦！是我自己這樣子」，暗指全程都是自己捧著胸部才讓刺青師方便工作，引來來賓無限遐想。

林襄近年來人氣飆漲，而她也常在社群分享生活，近日她預告將受邀擔任美胸比賽的評審，並曬出一張自己露出深溝的美照，大展胸器，雖然引來大部分粉絲稱讚她絕對夠格擔任評審，還有人笑說：「可以投票給評審嗎？」但也有酸民罵她是「老妹」，沒有其他才藝只會露胸，而林襄對此也高EQ回應：「人家才24欸，老嗎」。

據《鏡週刊》報導，林襄最近正準備推出第二本寫真集《與你襄愛》，她受訪時承認近來工作和身心壓力變大，招牌E乳變得沒有以前飽滿，也提到拍攝時因為現場都是女生工作人員，沒有其他民眾，換裝時便在只貼了胸貼和肉色膠帶遮住私密處的情況下在民宿交誼廳換衣，收工才發現角落有監視器，讓她急著請求老闆幫忙刪除檔案，及時化解了一場走光危機。