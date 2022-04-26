近期最新的實境節目《來吧！營業中》是台灣首部以餐廳營運為主題的節目，找來庹宗康、炎亞綸、姚元浩、楊銘威、顏佑庭、吳映潔（鬼鬼）等人組成團隊。成員持續碰撞與磨合，一向高EQ的炎亞綸卻在最新一集中，忍不住對顏佑庭發怒說重話「我現在非常想要發飆」，究竟是怎麼回事？

《來吧！營業中》開播一個月聲量破萬筆！

《來吧！營業中》開播以來，每一集都創造不同話題，不僅創新的節目內容相當有看頭，成員互動和大咖來賓也是吸睛亮點，網路上的熱度更是始終不減。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，《來吧！營業中》開播至今僅一個月就累積11,777筆網路聲量，先前姚元浩和鬼鬼的廚房爭吵插曲，以及奶昔缺貨無法供應的事件，都成為網友間的熱門討論話題。

炎亞綸為何動怒槓上顏佑庭？

曾為《全明星運動會》第二季藍隊成員，因運動表現卓越而被網友封為「音速小子」的顏佑庭，這次在《來吧！營業中》擔任工讀生的表現卻有些差強人意，不只粉絲看了好焦急，更意外惹怒了「炎P」炎亞綸。

在23日播出的最新一集節目中，顏佑庭的被動態度，讓炎亞綸大為光火。而事件的導火線起因於餐廳開門接客前，兩人利用咖啡機做練習，不過炎亞綸要使用時發現機器有狀況，而一旁的顏佑庭也沒有主動協助。

事後檢討，才知道原來是顏佑庭在清洗咖啡機後，裝設零件時發生錯誤，倒是機器無法順利被使用，於是讓炎亞綸罕見動怒說重話，「我現在非常想要發飆，我是真的壓住我自己，我彷彿沒辦法跟你有交流。」

個性習慣自己埋頭苦幹、鮮少向人求助的顏佑庭，讓炎亞綸直言「我彷彿是一台銅牆鐵壁，完全沒有辦法跟你聊到，我們到底問題出到哪裡。」嚴肅指出顏佑庭悶不吭聲且不主動給予反饋的態度讓他無法接受，更壓抑怒氣、深呼吸後直呼「這件事我很困擾」

身為店長的庹宗康見狀，也出言提醒顏佑庭「你在做事情，你不能自己處理你要問，第一個就是問」，表示不要自己悶著頭做，要懂得適時向其他人開口求助，才能更進步。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年3月26日至2022年4月24日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『來吧！營業中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。