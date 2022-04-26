你準備好母親節禮物了嗎？

一年一度的母親節即將到來，你準備好送給媽媽什麼禮物了嗎？除了與家人們共進晚餐、度過美好的時光，不妨來百貨公司挑選一份禮物，將你的心意寫進小卡送給媽媽吧！

今年各大百貨公司也因應母親節的到來祭出強檔優惠，像是4月14日至5月10日民眾持玉山、台新、聯邦等14家信用卡到遠東百貨消費，即享全館單筆分期刷滿6,600元送200元折扣，如果還有沒用完的五倍券也別擔心！4月30日前持紙本振興券，全館單筆消費滿3,000元再送100元，聽完是不是很心動呢？

準備好推著你的購物車前進百貨公司了嗎！《DailyView網路溫度計》今天就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來看10大超人氣百貨公司母親節禮物清單，趕快放進你的口袋吧～

No.10 3C商品

說到母親節禮物絕對少不了「3C商品」！隨著時代日新月異，手機、平板電腦等電子產品也跟著與時俱進，原本手機僅有打電話、上網功能，現在只要「LINE一下」，就能隨時傳遞子女對父母的關心！

如果想要關心媽媽的身體健康，也很推薦入手智能手環，戴在媽媽手上就能從手機監測心律、血氧、心跳，送禮的同時也能找回媽媽的身體健康！

No.9 舒壓家電

不論是在職場就業的媽媽，還是在家庭中擔任重要角色的家庭主婦，一年365天不辭辛勞地為孩子與家庭付出，全身的肩頸痠痛當然要趁著母親節好好放鬆一下～

「按摩椅」一直都是許多網友心目中的夢幻送禮清單，這次遠百信義A13也主打保健器材當日單筆滿5,000元送600元的活動，建議挑選前可以先帶著媽媽到百貨公司試坐看看，再購入媽媽喜歡的款式。

No.8 廚房家電

如果你的媽媽需要為一家大小準備三餐，又很常因為沒有時間洗碗，甚至為烹調方式煩惱的話，非常推薦你購入洗碗機、烘碗機、氣炸鍋等廚房家電！

另外若是想要購買冰箱等大型家電的朋友也有福了！遠百「寵愛俏媽咪」活動凡當日單筆消費大家電滿10,000元就送1,000元至1,100元（依各店DM為主），有計劃購買的人也不要錯過這次的折扣優惠～

No.7 保健食品與血壓機

「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」是身為子女都明白的道理，也因此我們長大成人後都會更加注重父母的身體健康，「雞精」、「燕窩」等保健食品也跟著成為母親節時的熱門選擇。

不少網友在各大論壇交流母親節送燕窩的心得，「去年我也是送燕窩禮盒，我媽蠻喜歡的」、「愛要及時，燕窩品質是真的不好選，挑老字號是安心些」、「我媽媽也很喜歡到百貨公司買保健食品，所以每年都會挑幾款燕窩當作母親節禮物」。

No.6 居家電器

你家的媽媽還在用傳統的掃把、拖把打掃家裡嗎？今年母親節不妨送給媽媽一台掃地機器人吧！現在的掃地機器人從吸塵、掃地、拖地都能一手包辦，機身裝有感應器可防止碰撞與高空掉落危險，還能設定時間規劃居家路線打掃，非常方便。

網友也寫下使用掃地機器人的心得，「會自己偵測路線，還可以和貓貓玩」、「比大部分人掃的乾淨」，也有媽媽透露「家裡有小朋友，真的是我的救星，不用每天掃那麼辛苦，稍微清潔一下就好」。

No.5 珠寶首飾

想要讓媽媽亮麗出場，又想要贈送保值的東西，也可以選擇款式多樣的珠寶首飾！遠百竹北店一直到5月1日前還有加碼1F精名品單日單筆滿10,000送1,000元優惠，從耳環、項鍊到戒指，讓媽媽戴上後直接年輕十歲、愛不釋手～

不少網友也透露「送給媽媽珠寶首飾」非常具有紀念價值，「可以帶媽媽到百貨公司去挑，如果是女兒送的，媽媽一定還是會戴」、「客製珠寶首飾也不錯～可以把你的理想與預算給設計師」。

No.4 香氛、香水

心情不好的時候，你的媽媽會如何消化自己的情緒呢？除了追劇看書轉移自己的注意力，不妨也可以在媽媽的房間放上香氛蠟燭，或是在出門前噴上香水，都能幫助她轉換自己的好心情喔！

對於香水有研究的網友也認為母親節若是想送香水當禮品，建議「抓著媽媽去櫃上聞，你負責掏卡，香味真的太主觀了」、「媽媽輩的可能比較不會認識小眾香，Chanel或Dior這種大品牌比較不會出錯」。

No.3 彩妝品

平常都是自己到百貨公司靠櫃試用彩妝產品，今年不妨趁著母親節帶著媽媽一起來挑選適合自己的化妝品吧！從底妝到眼影、口紅，媽媽們都能依照穿搭風格，嘗試不同的造型，讓自己煥然一新！

不少網友也表示媽媽們其實都是專櫃彩妝愛好者，「保養到彩妝絕對都蘭蔻」、「媽媽超愛Dior口紅」、「媽媽年輕的時候喜歡倩碧～她都跟我炫耀她以前非專櫃不用（結果女兒都用開架XD）」。

No.2 流行服飾

媽媽總是會將自己擺在最後一位，就連買衣服也會以小孩子優先，衣櫃裡常穿的外出服也都是固定4、5件，這次母親節如果還沒有想好要買什麼禮物給媽媽，不如直接帶著她到百貨公司挑選適合她的衣服吧！

遠東百貨為感謝媽媽們的辛勞，百貨服飾商品當日滿5,000元即贈送500元，平時婆婆媽媽們猶豫下不了手的衣服，兒女都可以趁這波檔期趕快入手！網友也分享幫媽媽挑選衣服的訣竅，「應該看媽媽平常喜歡什麼樣式，因為我阿姨喜歡穿牛仔褲、年輕款衣服，如果媽媽喜歡裙裝或套裝，可以看少熟女類衣服」。

No.1 保養品

想要和南韓女星宋慧喬、孫藝珍一樣在邁入4開頭後仍保有美麗肌膚，最重要的事就是做好保養的工作！不僅年輕人會有青春痘、黑眼圈的困擾，媽媽們平時操勞家務，甚至還要耗費心力面對客戶工作，長期下來也會導致全身膚況變差，臉上的膠原蛋白跟著跑光光。

想要讓自己的媽媽擁有好氣色嗎？那就趕快帶著媽媽來挑選適合的保養產品吧～除了櫃哥、櫃姐可以針對媽媽的肌膚進行評估，依照不同膚質也能搭配適合的保養產品，讓媽媽在母親節這天獲得容光煥發的好肌膚吧！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月12日至2022年04月11日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『百貨公司母親節禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。