國內確診人數不斷創新高，疫情指揮官陳時中昨宣布，將原本的居隔10+7，改為3+4，意即3天隔離期滿快篩陰性、4天自主防疫，從今（26）日起實施，《中時新聞網》整理5大QA，供民眾一次看懂。

指揮中心將居家隔離天數縮短為3+4。（圖／指揮中心提供）

一、居家隔離3+4方案是什麼？

居隔3+4方案為前3天居家隔離期間須待在家中，以1人1室為原則，居隔期間不得外出，完成接觸者匡列後，安排快篩，有症狀及期滿當日也需進行快篩，3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，每日進行快篩，陰性者可外出工作及採買生活必需品，但不得上學，外出須全程佩戴口罩，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸。

二、什麼情況適用3+4方案？

3+4僅適用於被匡列或確診密切接觸者，外國人及國人入境返台，居家檢疫仍維持10+7。另外確診的居家照護解隔離，須符合2條件，如有症狀須退燒至少1天，且症狀緩解，距離發病日或採檢日達10天。

三、已在居隔中，適用居隔3+4方案嗎？

指揮官陳時中表示，今日起所有居家隔離天數都轉為3+4，已在進行居隔的民眾也能使用3+4。

四、輕症在家也能使用3+4嗎？

3+4不適用確診者，指揮中心說明，目前確診者解隔離仍維持3種方式，包括輕症在家或隔離滿10天後，不需採檢即可解隔，二是住院個案由醫護在發病或採檢日的第四天內執行PCR兩次，三是第5天到第9天內有一次快篩結果是陰性，且Ct值大於30，即可解隔進行7天自主健康管理。

五、4天自主防疫期間可外出上班或到校嗎？

自主防疫期間，只要快篩為陰性即可外出，但要全程配戴口罩。另外學童在自主防疫期間，完全不能到校，要等到3+4結束隔天，也就是第8天，在不需要做篩檢的情況下，能直接回到校園上課。