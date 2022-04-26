3月金融機構證券劃撥存款餘額，較上月大減899億元，創12年來單月最大減少金額，央行指出，無法判斷散戶是否有意退場，但3月股市波動大，的確使投資人已趨於更加審慎。統一投信台股團隊表示，目前台股存在3大變數，包括聯準會加大升息力道的不確定，中國昆山延後復工將影響台廠4月營收，以及美國進入重量級科技企業財報周，觀望氣氛濃。這3個因子使台股近期進入反覆測試利空階段，但隨著時序進入5月後，台股有望利空出盡，投資情緒好轉。

統一投信台股團隊指出，5月4日聯準會將再度召開利率決策會議，屆時升息及縮表路徑勢必都將更加明朗，預計市場也大部份消化聯準會政策影響。經過這段時間的嚴格管控，中國有望在5月逐步解除封城令，使供應鏈運作重回正軌。本週美股包括谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜、英特爾等重量級財報將公布，市場普遍觀望等待財報落地與業績展望。而第1季財報公布預計在5月進入尾聲，市場對財報的反應也將告一段落。投資策略方面，在股市滾動修正進行中，關注企業獲利及產業前景，精選低評價、財報佳的個股，找出最佳投資組合。

由於外部不確定因素，加上台灣疫情擴散，影響企業營運及市場信心。近期電子股受到市場對評價的壓抑，表現較為弱勢，但對於體質健全的個股來說，跌深就是利多。加以電子股將在6月啟動新產品拉貨潮，仍可伺機掌握逢低擇優布局的投資機會。留意第1季財報佳的族群，例如受惠供應鏈瓶頸紓解、第2季營收及獲利有機會達到雙位數成長的網通族群，以及具備長線成長趨勢的智能車、HPC相關股和新平台新規格提升相關受惠股。

不過，統一投信台股團隊仍提醒，若中國封城政策延續至5月，部分台廠將面臨中國當地運輸問題及生產斷料風險，進一步影響5月業績，拖累股價表現，因此仍需保持密切觀察。而受到通膨及聯準會收緊貨幣政策影響，整體第2季市場將持續震盪，且震盪幅度進一步加大，仍須謹慎以待。建議投資人嚴格控管投資組合風險，並以定期定額方式分批進場。