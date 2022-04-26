周一華爾街股市尾盤上演V型大逆轉，那斯達克指數終場以大漲作收。推特同意讓特斯拉執行長、全球首富馬斯克買下，尾盤成長股漲聲響起。

標普500指數盤中大多走跌，馬斯克買下推特的消息帶動尾盤加速上揚。標普500成長股指數亦由跌轉升，終場收漲逾1%。

美股盤初大跌，道瓊指數一度重挫近500點，跟進亞洲與歐洲股市的低迷走勢。中國疫情升溫引發對當地嚴格封控的擔憂，周一中國股市創下自2020年2月新冠疫情導致股市崩盤以來的最大單日跌幅，歐洲股市跌至逾一個月新低。

★主要指數

道瓊指數上漲238.06點或0.7%，收在34,049.46點。

標普500指數上漲24.34點或0.57%，為4,296.12點，較歷史高點下跌10.8%，仍處修正區。

那斯達克指數漲165.56點或1.29%，收在13,004.85點，與歷史高點相比下跌19.8%，仍然逼近熊市。

費城半導體指數收漲52.6點或1.76%，為3,042.4點。

★消息

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）下跌4.22%，收在27.02點，盤中最高觸及31.6點，創下3月中旬來新高。

周一紐約期油收跌3.53美元或3.5%，為每桶98.54美元。倫敦布蘭特期油收跌4.33美元或4.1%，為每桶102.32美元。中國的新冠疫情持續升高，市場擔心原油需求減弱。

中國的新冠疫情惡化，引發其經濟將受到重創的擔憂，周一貴金屬市場大跌，紐約期金收跌近2%，鈀金一度重挫近13%。

中國疫情升溫，在全球經濟恐將放緩的擔憂籠罩下，美國債息走跌，10年期指標公債殖利率回落至2.8%，盤中一度大跌13.5個基點，跌至2.761%，為科技股帶來提振。

標普500指數近三分之一成分股企業將於本周發布財報。根據 Refinitiv調查，目前為止，在已公布財報的102檔標普500指數成分股中，77.5%業績優於分析師預期。亞馬遜、蘋果、Alphabet、Meta Platforms和微軟都將在本周揭曉上季成績，料將成為市場密切關注的焦點。

美國各交易所成交量總計為128億股，略高於20日均量127億股。

標普500指數有兩檔個股創下52周新高、50檔創新低。那斯達克指數有26檔個股創52周新高、493檔創新低。(2-1)