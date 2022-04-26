NBA聯盟今天連續開罰，第一張送給了灰熊教頭傑金斯，第二張是七六人中鋒恩比德，兩人都是因為指責裁判的吹判度而分別領到1.5萬美元罰單。

灰熊前日在客場118比119不敵灰狼，系列賽2比2平手，傑金斯賽後認為灰狼全場獲得40次罰球，傑倫傑克生犯滿畢業，對於裁判的執法尺度非常不滿，甚至直言是他生涯看過最差的一場比賽。

七六人104比110輸給暴龍，沒能直落四橫掃，恩比德賽後朝著三位執法裁判拍手鼓掌，頗有嘲諷的味道。恩比德表示，「下一場裁判如果想要幫助對方吹我們犯規，那麼我會有更多的身體對抗。」