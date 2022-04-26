外傳國民黨將頒發榮譽黨員證給妙天禪師，更可能徵召前民國黨主席徐欣瑩代表國民黨征戰新竹市長選舉。國民黨立委林為洲今接受《千秋萬世》專訪時表示，會有這樣的訊息，應該是有人在測風向，黨中央也不敢證實，「朱立倫敢說要徵召徐欣瑩嗎？」

林為洲聊到新竹選情，先說民進黨原本要辦初選，結果自己中執會推翻這項決議，改要用徵召，讓原本在準備初選的人都跳起來，國民黨好像也不落人後，別人出問題之後，自己也要出一下問題。

對於是否可能徵召徐欣瑩，林為洲研判，應是有人在測風向，黨中央也不敢證實，國民黨主席朱立倫也不敢說就是要推徐欣瑩，現在也不否認就是在「曖昧」。他也拿台北市議員羅智強的例子來說，黨中央說羅智強外來的，在地不接受，徐欣瑩是竹縣的，要跨去竹市選也算外來的，現在新竹市自己內部已經辦過民調，就是支持民調勝出的議員林耕仁，要徵召徐欣瑩會不會又讓在地不滿？徒增困擾。

林為洲說，不可否認，徐欣瑩在新竹縣滿強的，但如果要去新竹市就要說服在地人，「要拿什麼說服？」她去真的有比較強嗎？

至於新竹市長林智堅點名行政院發言人羅秉成接手新竹市長，林為洲認為羅在接發言人之後才有能見度，但其實一般民眾辨識度不高，反而其他議員對市民都有一定熟悉度。國民黨這部分還滿有自信，若是推林耕仁或是立委鄭正鈐，都有相當實力，若形成各黨「四角督」，有機會可以勝出。

林為洲指出，新竹市藍綠佔比其實都只有20％，大部分都是自主選民，都是看人投票的，林智堅第一任險勝1000票，第二任卻是大贏，代表他形象做起來，中間選民投給他，但這種票很難轉移，羅秉成「年紀跟顏值都有一定差距」，派他來也沒有比較強。