高雄市仁武區霞海東一街今早發生一起民眾自焚案件，警方接獲朱姓農夫報案，指稱一早巡田園經過時，發現有1名男子欲自焚，他曾上前阻攔仍無法挽回憾事，警方接獲報案，正在現場處理並確認死者身分，釐清自焚原因，同時將報請檢察官相驗，確認死因。

朱姓民眾向警方表示，今天上午7點10分他到田園巡視，經過仁武區霞海東一街時，發現有1名男子欲自焚，當場上前請他不要衝動，不過該男不聽勸，仍無法阻止憾事，當場自焚死亡。

警方到場發現，現場遺留一輛摩托車，以車追查發現車主是登記於高雄市楠梓區，因車主也是男子，目前正在釐清是否就是自焚男子，一旦確認對象，警方將訪查其家人了解真正死因，全案正調查釐清中，同時將報請檢方相驗，確認真正死因。

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