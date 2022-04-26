大陸央媒《經濟日報》26 日報導，據統計，今年以來大陸已有超過60個城市調整房地產金融政策，加大對房地產企業金融支持力度，提高個人住房貸款額度、降低貸款首付比例，貸款利率下降。報導分析，下一步，應繼續優化房地產金融政策，更好滿足居民合理的住房消費需求，促進房地產市場平穩健康發展。

報導稱，大陸招聯金融首席研究員董希淼表示，去年10月開始，大陸金融管理部門開始對上半年過緊過嚴的房地產金融政策進行「糾偏」，金融機構採取措施，逐步滿足房地產企業的合理融資需求和購房者的合理住房消費需求。

今年春節前後，多個城市上調住房公積金貸款額度；部分城市將首套房貸首付比例降至20％。與此同時，大陸多數城市房貸利率不同程度下行，放款速度明顯加快。3月以來，鄭州、哈爾濱、福州、蘭州等對房地產調控政策進行較為全面調整，要求加大房地產企業開發貸款、並購貸款支持，改變住房貸款「認房又認貸」限制，下調貸款利率等。

董希淼指出，房地產金融政策調整，有相應的考量。一是為了更好地穩增長。二是為了更好地防風險。三是為了更好地促發展。

董希淼認為，今年2月，大陸住戶貸款同比減少3369億元（人民幣，下同），其中中長期貸款減少459億元，反映出一段時間以來，房地產市場較為低迷，居民住房消費意願仍然不高。下一步，應支持更多的城市和金融機構對房地產金融政策特別是住房信貸政策進行調整，住宅去庫存周期較長的城市，政策調整的力度和步伐可以適度加大，以進一步降低居民購房負擔，提振住房消費意願。

報導稱，從長遠看，應加快探索和發展房地產新的發展模式，堅持租購並舉，大力發展長租房市場，推進保障性住房建設。前不久，大陸央行、銀保監會印發《關於保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知》。金融機構要以此為契機，優化房地產金融業務結構，調整資源配置方向和重點，加快創新產品和服務，加大對住房租賃市場的支持和服務。住建、財稅、金融管理等部門要積極出台配套政策措施，支持和推動房地產向新發展模式轉型。