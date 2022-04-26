俄羅斯總統普丁過去通常給人霸氣剽悍的印象，但近期被捕捉到與俄國防部長會面時顯露疲態，而普丁參加東正教彌撒時也被指神情不安，讓外界揣測其健康狀況。媒體人趙少康對此則分析直言，目前俄羅斯資訊封閉，而西方媒體時常「看圖說故事」，就像是「我六日沒主持節目，就有人問趙少康是不是確診了」。

普丁被拍到與國防部長謝爾蓋·紹伊古開會討論烏克蘭戰局時，全身不自然的蜷縮，右手緊握桌角，西方媒體質疑其是為掩飾帕金森氏症的手抖，而普丁看似浮腫的頸部，也被外媒懷疑疑似罹癌；另普丁近日參加東正教彌撒時也被指神情緊張，嘴唇不時顫抖，推測難道普丁的健康真的出了狀況？

對此，台北市前副市長李永萍昨（26日）在政論節目《少康戰情室》直言，當前普丁常被西方「放大鏡般」的檢視，其實以怪異神情為例，她認為普丁因俄軍出師不利、黑海艦隊旗艦莫斯科號又遭擊沉，表情才會顯得相當沮喪；至於參加彌撒，本來就是嚴肅場合，不必大驚小怪。

主持人趙少康也以烏克蘭總統澤倫斯基和普丁做對比，他指出澤倫斯基因幾乎每天開記者會，資訊相當透明，反觀普丁目前資訊量低，健康狀態或動向容易受到外國揣測，趙少康開玩笑的直言「別說別的，我星期六日沒主持，就一堆人問我是不是確診了！」，引起全場來賓哄堂大笑。