中橫關原段嚴重坍塌全線中斷 明隧道「全遭埋」 至少一周才能搶通 09:292022/04/26 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中橫關原段嚴重坍塌全線中斷，明隧道「全遭埋」，估計至少一周才能搶通。（翻攝自中橫路況交通資訊站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台8線中橫公路關於路段117K+250至117K+450(關原)路段，清晨發生嚴重大規模坍塌，長約200公尺的邊坡土石大量滑落，造成一處明隧道全遭土石覆蓋淹沒，公路總局獲報後，已緊急封閉道路，並派員前往搶修，目前持續封閉關原(合歡派出所前)至神木路段（114.6K~126K)，警方也呼籲民眾請改道駕駛，目前預估搶通時間至少需要約一個星期以上，搶通進度將視邊坡狀況不排除延後。 影》全台唯一！百萬BMW重機遭撞倒 他嘆：笑年欸面青筍筍喔 他違停橋邊看風景 害無辜騎士撞車斷魂獲緩刑 #中橫公路 #觀原 #土石坍塌 #道路中斷搶通 #路段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國光生公費流感疫苗逾五成 外銷量首度超越國內市場 16:232022/04/25 財經 奈及利亞非法煉油廠爆炸 百人慘死 04:102022/04/25 國際大事 最新研究揭新冠住院患者超低康復率 3種人難甩後遺症 14:522022/04/24 國際 對流旺盛花東暴雨成災 嘉南冰雹嚇人 04:102022/04/24 生活新聞 男駕駛國道1舉動 被警「連開35張罰單」 法院撤30張：已過當 16:162022/04/25 社會 豐興 本周內銷盤價調降 04:102022/04/26 證券．權證 南投遭有毒廢棄物入侵清除費破6千萬 林明溱火大：不可饒恕 17:232022/04/25 社會 黃小玉瘋漲 食品廠業績有壓 04:102022/04/25 證券．權證 福原愛陷一困境沒人幫 網喊「橫濱男」護花 12:362022/04/24 娛樂 賴祥蔚》臺灣最早原民記載消失三百年 09:072022/04/24 生活 北海道觀光船難8人無意識 可能事故原因曝光 13:412022/04/24 國際 家扶「428兒保日」 慶10年為愛而走百人防疫踩街 13:552022/04/24 寶島 臭起來要人命 醫曝口臭原因：當心器官在求救 15:442022/04/25 健康 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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