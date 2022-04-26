台8線中橫公路關於路段117K+250至117K+450(關原)路段，清晨發生嚴重大規模坍塌，長約200公尺的邊坡土石大量滑落，造成一處明隧道全遭土石覆蓋淹沒，公路總局獲報後，已緊急封閉道路，並派員前往搶修，目前持續封閉關原(合歡派出所前)至神木路段（114.6K~126K)，警方也呼籲民眾請改道駕駛，目前預估搶通時間至少需要約一個星期以上，搶通進度將視邊坡狀況不排除延後。