台積電昨（25日）盤中殺到546元，收盤價547元更是去年5月13日後的新低點，尤其今年初衝上688元高點後，短短三個月已重挫超過2成。台積電股價「跌跌不休」也讓許多投資人擔心會看到500元以下的台積電？此事也引起網友們熱烈討論，有內行網友認為，台積電ADR是止跌觀察指標，「台積4字頭不要不可能，adr都破100好久站不回。」

有網友在PTT論壇上發文表示，去年年初開始跟風買台積電，抱到現在的應該蠻鬱卒的，「記得兩三個月前 台積電還在600以上的時候，很多人說 550 以下要 ALL IN，那群 ID 現在都消失了。」

網友們紛紛留言表示，「600以上的時候也是覺得看不到5字頭然後就下去了」、「500真的要借錢來買了」、「500可以搶反彈，3天出」、「誰也沒想到當初喊600以下是禮物，現在都可能看到500以下了」、「不敢買的一樣不敢買，敢買的都跑去買信仰金了。」

不僅如此，有內行網友點出，台積電接下來還有521元的重要支撐，並分析股價漲不上去的原因，「目前GG的問題在沒有買盤承接，因為每個機構都想撿便宜，散戶也不掛市價買進，股價是要怎麼上去？」還有網友也說，「台積4字頭不要不可能，adr都破100好久站不回」、「525破了比較麻煩，一堆ETF的成本區都在480-530。」

對此，有法人認為，台積電基本面無虞，但股價已有超跌的狀況，短期內應該不會跌破500元，主要是受到國際情勢與升息的影響。

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