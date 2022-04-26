大陸知名三胞胎樂團「福祿壽」因參加綜藝節目《樂隊的夏天》而受到矚目順利出道，短短1年內就累積超高人氣獲得大批網友的支持，但就在她們事業飛升之際，卻爆出團員「杜雪兒」因涉嫌走私毒品而遭到警方逮捕，事後她雖透過社群媒體向粉絲道歉並退出團體，但粉絲一看內容卻相當傻眼。

根據大陸媒體的報導，私下身分為碩士研究生的杜雪兒，在2021年1月4日遭指控涉嫌透過微信聯絡境外賣家，從美國購買9張郵票狀的興奮劑（LSD），並通過郵寄的方式走私入境，而該郵件在1月26日通過海關時遭查獲移交相關單位處理，接著她就在1月29日因涉嫌走私毒品而遭到羈押，同年3月5日被警方正式逮捕歸案，但當時並沒有爆出任何消息，經紀公司甚至以「腰傷」、「身體狀況不佳」等理由暫停活動。而近日開庭結果也出爐，她因罪證確鑿遭北京法院判處1年有期徒刑、易科罰金1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）事件也因此爆開。

事後杜雪兒透過微博發出長篇聲明向粉絲們道歉，表示因自己對法律的無知，做出錯誤的判斷、愚蠢的行為，進而傷害了公司、團員、家人以及歌迷，讓她感到相當自責及愧疚，而她為了負起責任也向所屬經紀公司解約並退出團體。另外，杜雪兒還表示，從事件爆發開始接受調查的這段時間，她從崩潰到絕望，每天都深陷在無限的痛苦當中，甚至沒有勇氣面對，好在有家人的陪伴才能積極面對生活、回饋社會，也希望大家能持續支持另外2名成員。

但此話一出，部分網友卻不領情紛紛留言表示「沒曝光前還說是因為腰傷在休養」、「搞笑，竟然還好意思讓大家繼續支持其他兩個人」、「遵守法紀很難嗎？本來大好前程」、「原本還想騙多久？」、「人都已經出来了，要不是曝光估計打算蒙混過關了」、「走私毒品才判一年？！！」在網路上引發熱議。

杜雪兒發道歉聲明反被罵。（圖／微博）

因杜雪兒爆出走私毒品使樂團被迫暫停所有行程。（圖／微博）

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