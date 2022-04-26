大陸國防部網站26日消息，哈薩克總統托卡耶夫4月25日在努爾蘇丹會見到訪的中國國務委員兼國防部長魏鳳和時說，哈中兩國今年慶祝建交30周年。30年來，哈中已成為永久全面戰略夥伴，兩國在國際政治舞台一直保持高水準協作，各領域合作成效顯著。魏鳳和強調，中方堅決反對外部勢力蓄意在哈策動「顏色革命」，支持哈方採取有力舉措維護國家安全和社會穩定。要警惕有的大國插手中亞，干擾破壞中亞地區安全。

托卡耶夫說，近年來他與習近平主席頻繁互動，為雙邊關係帶來強勁動力，相信兩國關係將取得更大突破和成就。哈方重視兩國軍事領域合作，希望兩軍不斷加強維和行動、聯合演習、人才培訓、軍事技術等領域務實合作。

魏鳳和說，托卡耶夫總統是中國人民的老朋友，為中哈永久全面戰略夥伴關係建立和發展作出傑出貢獻。今年是中哈建交30周年，在兩國元首戰略引領下，雙邊關係保持蓬勃發展勢頭，未來前景十分光明，成為睦鄰友好、互利共贏的典範。中方堅決反對外部勢力蓄意在哈策動「顏色革命」，支持哈方採取有力舉措維護國家安全和社會穩定。要警惕有的大國插手中亞，干擾破壞中亞地區安全。此訪體現了中方對哈方的高度重視和堅定支持，無論遇到什麼樣的風險挑戰，中哈都將共同維護地區穩定，推動構建人類命運共同體。近年來，中哈兩軍各領域交流合作富有成效，中國軍隊願與哈方繼續拓展合作領域，推動兩軍關係深入發展。

同日，哈國防部長扎克瑟雷科夫為魏鳳和舉行歡迎儀式，並正式會談。雙方就國際地區安全形勢以及烏克蘭局勢、阿富汗問題等深入交換意見，商定兩軍繼續加強戰略溝通、搞好聯合演訓、開展務實合作。