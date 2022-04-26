寶雅(5904)第1季稅後盈餘為5.05億元，年減16.73%，每股盈餘為5.01元，公司董事會決議去年每股配發11.1元股利，寶雅表示，公司將持續展店，並加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，今天早盤股價開低。

寶雅今年第1季合併營收為47.13億元，年減0.18%，營業毛利為20.29億元，毛利率保持平穩為43.05%，營業利益為6.49億元，營業利益率13.77%，單季稅後盈餘5.05億元，年減16.73%，每股盈餘5.01元。

考量未來業務發展需要，寶雅董事會也決議去年每股配發11.1元股利，包括現金股息11元及0.1元股票股利。

截至3月底為止，全國共有291間寶雅、36間寶家。

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寶雅國際表示，公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。