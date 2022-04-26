美國之音引述路透25日報導，國際女子網球協會（Women's Tennis Association WTA）主席兼首席執行官史蒂夫·西蒙表示，WTA仍在努力解決因彭帥事件導致的與中國的僵局，但是今年不會重返中國舉辦賽事。

西蒙在網球播客（The Tennis Podcast）上表示，仍致力於尋求解決彭帥事件，希望找到一個可讓彭帥、中國政府和國際女子網球協會等都能接受的方案。

西蒙表示，WTA不是放棄中國，只是暫停在中國的賽事，直到達成一個解決方案。西蒙希望可以在2023年回到中國，有一個能展示有所進展的方案。如果可以實現這個目標，那將是世界的勝利。

西蒙還表示，最近沒有與彭帥進行任何溝通，從北京冬奧以來，全世界也沒有見過彭帥。他堅稱，不可能通過逃避問題來改變這個世界，必須去創造改變。

現年36歲的彭帥曾在2013年溫布爾頓錦標賽和2014年法國公開賽上與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍。

彭帥去年11月2日在微博發文，披露自己與已經70多歲的中共政治局前常委、前副總理張高麗的多年的不倫關係、被逼發生性關係及被始亂終棄的經歷。貼文上架20多分鐘後即被全網刪除封殺。這是中國最高領導層中首次有人被實名指控，引起中國國內以及國際的高度關注。

隨後，彭帥再次消失，中國當局也屏蔽了任何有關她的討論，包括她的名字和網球都成為敏感詞。外界質疑彭帥「被消失」，對她安危嚴重關切。

報導稱，在外界的強大壓力下，彭帥顯然是在官方的特意安排和操控下有幾次露面。國際奧委會（IOC）主席巴赫也與彭帥有過幾次被「安排」的視頻會面。巴赫最早在11月21日與彭帥進行視頻通話，彭帥當時也表示自己很「安全」。不過，IOC只是對外表示彭帥安好，沒有提供其他細節，比如是否詢問彭帥有關遭性侵的指控等。

12月2日，國際奧委會稱與彭帥進行了第二次視頻通話。巴赫在聲明中說，她似乎「情況不錯」。不過，國際奧委會沒有公佈任何視頻或文字記錄，也沒有提及任何有關彭帥遭張高麗性侵的指控。外界從奧委會的聲明中無法看出巴赫等人是否在視頻過程中曾詢問過此事，或者詢問彭帥她是否能在不受當局任何控制的情況下按照個人意願自由行事。

WTA去年12月宣佈，暫停其在中國所有賽事，預計這將使WTA損失數億美元的轉播費和贊助費。WTA堅持，必須對彭帥的指控進行正式調查，且要求獲得與彭帥私下會面的機會。

報導稱，去年12月19日，彭帥在一次顯然是有意安排的場合，接受新加坡立場親中的《聯合早報》在「FIS越野滑雪中國城市巡回賽」的上海站現場短暫地採訪。彭帥稱，自己從未說過、寫過任何人性侵她，並表明她早前寫給國際女子網球協會（WTA）主席的信，中文是她本人寫的，「完全出自本人的意願」。

彭帥在採訪中稱自己的英文不好，但卻表示英文翻譯完全符合自己意思。她還說，自己「一直都很自由」。她還稱，現在沒比賽，受疫情影響暫無出國的打算，「我現在出去是做什麼？」

2月5日，國際奧委會主席巴赫等人在北京冬季奧運會期間在北京與彭帥「會面」。

2月7日，法國體育媒體《團隊報》（L'Equipe）刊出彭帥專訪，彭帥在訪問中宣佈從職業網壇退休，且再次從未指控任何人性侵她，「這篇微博文章導致了來自外界的巨大誤會。我希望其內容不要再被曲解，也希望不要再對此進行炒作」。

國際奧委會在北京每日奧運會新聞發佈會上表示，國際奧委會表明無權判斷彭帥是否在受威脅下發言，也無權決定是否展開調查。

報導稱，觀察人士認為，彭帥與外界所有的接觸都是由中共直接安排的。這個事件的當事人、2018年退休的張高麗至今沒有對彭帥對他的指控作出任何公開回應。春節前夕，在習近平慰問「老同志」的名單中有張高麗的名字。這可能表明，張高麗並沒有因彭帥事件而受到嚴厲懲處。