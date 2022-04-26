受到疫情衝擊，從去年以來全球爆發晶片荒，不過有分析師指出，繪圖晶片（GPU）價格的大幅下跌，可能預告著全球晶片短缺將迅速結束，並警告跌勢可能開始擴及其他晶片，本週的晶片大廠財報將是觀察重點。

根據《路透》報導，目前GPU仍以高於建議零售價的價碼出售， 但溢價程度逐漸收斂，Susquehanna分析師Christopher Rolland指出，GPU賣價從比建議零售價高出77%、降至高出41%。

追踪歐洲繪圖晶片價格的聞網站3DCenter也說，用於電競遊戲的超微Radeon RX6000和輝達GeForce RTX30的價格，從今年初溢價達80%，如今溢價剩不到20%。

Baird資深分析師Tristan Gerra警告，如果電子業買家覺得晶片價格將續跌，他們會削減庫存並減少下訂，還會打壓晶片價格，他更強調：「這是惡性循環」。

陸媒先前以「從晶片荒到硬體過剩，科技業正面臨大轉折？」為題撰文指出，全球科技業的供應鏈問題正在迅速轉變為需求問題，未來恐變成供過於求。

摩根士丹利強調，如果未來新冠疫情得到控制，隨著一些提供服務的行業恢復，對科技商品的需求可能會逐漸下降，為了因應2021年的高度需求，此前製造商一直急於補貨，而這種緊迫性在過去的一個月達到了高峰，大多數行業的庫存水平，已經高於供應鏈危機前的長期平均水平。