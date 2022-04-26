費城人前役因為主審飄移不定的好球帶，第9局上演了席瓦伯（Kyle Schwarber）摔棒砸盔的崩潰秀。費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）對此建議兩個方法，第一是機器主審，第二是把主審觀察的角度移到投手後方。現在的主審站在捕手身後，不僅危險而且增加誤判的機率。

吉拉迪對美媒NBC說：「我不會介意（使用機器主審）。我一直認為主審應該站在投手後面，那裡也比較安全。」吉總指出主審在看球的時候會側移一點，以免被快速球爆頭。他強調主審是很不容易的工作，使用機器主審可以減輕負擔。

捕手還有一種技巧稱為pitch framing（接球後移動手套，給主審看起來像好球）也會讓主審的判斷難度增加，吉拉迪自己球員時代就是捕手。

This pitch to Jean Segura was 6.44 inches off the plate@umpjob pic.twitter.com/lRyd0ZIcTS — MLB Sabermetrics (@GleyberMetrics) April 25, 2022

該場比賽最誇張的是瑟古拉（Jean Segura）吞下的一顆好球，偏離好球帶6.44吋（16.35公分），瑟古拉忍不住用西班牙語向主審確認。主審安吉赫南德茲（Angel Hernandez）是聯盟有名的麻煩人物，他當天誤判了16顆球，由於是投手戰，其中3球被認為是影響勝負的關鍵球。大聯盟主審平均準確率為94%，其中好球比壞球更不容易判定（好球準確率88%，壞球97%），赫南德茲的好球準確率僅77%。

另一位主審傑夫尼爾森（Jeff Nelson）先前在運動家與藍鳥之戰誤判了27球是本季最多，但是主審的權力不容挑戰，藍鳥總教練蒙托約（Charlie Montoyo）在休息區嗆聲而被驅逐出場。