總統蔡英文提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為新任檢察總長，26日立法院在院會進行檢察總長人事同意權行使。（杜宜諳攝）

立法院院會今天處理檢察總長被提名人邢泰釗人事案投票，國民黨拒絕進場投票背書。國民黨立委批評邢泰釗只有顏色沒有是非，蔡英文總統提名人選都看顏色，看是否效忠她跟民進黨，邢泰釗人事案會在民進黨人數優勢下過關，國民黨沒打算投票替他背書。

國民黨團首席副書記長李德維說，蔡英文任內人事案都是用人唯私、用人唯派、用人唯黨，繼續這樣下去，不僅是在野政黨倒霉，也是台灣2300萬人的災難，蔡總統不要只用效忠自己的人，應該為台灣挑選好人才。

國民黨立委林思銘諷刺邢泰釗升官有「四訣竅」，訣竅一是對國民黨追殺追殺再追殺，擔任北檢檢察長任內重啟三中案，替民進黨立下汗馬功勞；第二訣竅是全心全意為民進黨護航，2019年總統府私菸案，只起訴小弟，大官都安然過關；第三訣竅是辦案辦得早不如辦得巧，在高檢署檢察長任內，用國安層級主導303大停電案偵辦；第四訣竅是表忠不必專業，對303大停電案居然用準放火罪來辦，還說不排除小動物是被人丟進去的，顛覆外界對法律認知。

國民黨立委葉毓蘭也質疑，如今華視新聞出包案件令外界匪夷所思，邢泰釗以後是不是也應該華視有對岸第五縱隊進行認知作戰？檢調也應該啟動偵查，應該比照興達電廠事件。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨拒絕進場投票替他背書，邢泰釗在立院司法法制委員會進行報告時，曾說自己堅持司法獨立，希望他上任後就要說到做到。