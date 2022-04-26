和泰集團25日推出全新線上商城「HOTAI購」，站上商品訴求滿足和泰百萬會員食衣住行育樂全方位生活需求，除了LEXUS、TOYOTA、HINO等汽車品牌精品外，同時納入家電3C、食品飲料、婦幼玩具、居家生活、運動休閒及yoxi搭車金等各類商品。其中TOYOTA GR Yaris線上優選活動話題十足，會員只需刷卡消費2萬元預約金即可參加，幸運中選者，就能獲得今年6月優先交車資格。

和泰集團自去年10月整合集團資源，推出和泰Pay、中信和泰聯名卡及和泰Points數位新服務，提供顧客業界唯一的購車刷卡、售後服務消費的數位支付服務，同時會員累積的和泰Points點數可用於品牌精品兌換、售後服務消費折抵、超商咖啡券等，創造會員點數新經濟，打造更全方位的數位購物體驗，推出HOTAI購（https://www.hotaigo.com.tw/）線上商城。

和泰表示，為了慶祝開台，「HOTAI購」規劃「激殺三重奏」優惠活動，包含：第一重，活動期間（即日起至27日）內，於「HOTAI購」參加TOYOTA GR Yaris線上優選活動，只需刷卡消費2萬元預約金即可參加優選，幸運中選者，就能獲得今年6月優先交車資格，無需苦候，活動將抽出5名（獲取資格者須於5月10日前完成汽車買賣契約簽定與全額車款支付）；第二重，週週推出限量精選商品，點數加購獨享破盤優惠，最低建議售價3折起；第三重，消費任意金額且完成登記者，有機會獲得和泰Points 200點，週週抽出500名，五週合計共抽出2500名。

「HOTAI購」除可用和泰Points直接兌換商品外，也可透過和泰Pay搭配和泰Points進行消費。配合「HOTAI購」開台，中國信託更提供加碼優惠，使用中國信託和泰聯名卡在「HOTAI購」購物，綁定和泰Pay最高可享10% 和泰Points回饋。另外，透過「HOTAI購」申辦和泰聯名卡，新戶可得700點和泰Points；原中國信託卡友，更可利用舊戶核卡立即消費，獲得100點和泰Points。